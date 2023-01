Budai Lóránt: Olyan emberek is posztolnak, akik ott sem voltak

Noha az ellenzéki közvélemény, pártok, politikusok és elemzők is az országos vonzatát feszegetik a jászberényi eredménynek, Budai Lóránt óva int ettől.

„Egyszerű a dolog: van itt egy hiteles, civil, lokálpatrióta csapat, amelynek most nagyarányú bizalmat szavaztak, engem pedig három év alatt harmadjára is megválasztottak Jászberény polgármesterének. Ez óriási megtiszteltetés, de ehhez kellett egy nagyon jó csapat, amely be tudta bizonyítani, hogy mindentől függetlenül szeretne tenni a városért, valamiért harcolni, és nem valami ellen” – fejtette ki lapunknak az újraválasztott polgármester.

Elmondta azt is: tisztában van vele, hogy a jászberényi győzelmet mindenki szeretné a maga javára fordítani az ellenzékben. A választás éjszakáján egymás után jelentkeztek be az ellenzéki politikusok a településről a Facebook-oldalukon, vagy csak megosztották gondolataikat az általuk vélt tanulságokról.

Olyan emberek is posztolnak, akik ott sem voltak. A siker mindenkié, a bukás csak a miénk lett volna, de nincs ezzel problémám. Kérésünkre a politikai pártok kivonultak a kampányból, nem vettek részt benne aktívan. A háttérben segítették a munkánkat, megértve, hogy a pártlogók nem biztos hogy hoztak volna nekünk. De nem titok, hogy azért kaptunk minimális támogatást a pártoktól, hiszen kiadványokra, plakátokra szükség volt. Ennél mélyebben azonban nem vettek részt a kampányban. Mindenki megértette, hogy ez most nem a pártokról szól

– mondta Budai Lóránt.

Őszintének kell lenni

Megkérdeztük tőle, mit szól azokhoz az értékelésekhez, hogy „Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter nélkül garantált a siker”. A Demokratikus Koalíció helyi önkormányzati képviselője, Gedei József volt az egyik legnagyobb ellenlábasa a jászberényi képviselő-testületben. Ugyanakkor a DK politikusa nem indult az időközin, és a választás estéjén közölte: kilép a Gyurcsány Ferenc vezette pártból. Az ellenzéki választási győzelemre egyébként a DK nem reagált.

„Azt szoktam mondani, és a jövőben is ezt fogom mondani mindenkinek, hogy a recept egyszerű: őszintének és hitelesnek kell maradni, az emberek nem buták, nem lehet őket megvezetni. Ha valaki tisztességgel teszi a dolgát, akkor az meghozza a gyümölcsét. Kár ebbe belevonni az országos politikát. Már csak azért is, mert Márki-Zay Péterrel volt teli az elmúlt két-három hét kampánya. Az egész hadjáratot Márki-Zay Péterre építették fel ellenünk, ettől függetlenül lett az az eredmény, ami lett vasárnap” – mondta Budai Lóránt.

A Gedei Józseffel való konfliktusával kapcsolatban szintén hangsúlyozta, hogy nem kell belevinni az országos politikát. „Volt egy személyes konfliktusunk tavalyelőttről, amit nem tudott megemészteni. Ebben az ügyben nincsen több” – tette hozzá az újraválasztott polgármester. Tudomásul veszi, hogy kilépett a DK-ból és a helyi politikából, szerinte ezzel mindenki jobban járt Jászberényben.

Harc helyett munka

A választás utáni teendőkről elmondta: folytatják a munkát, rengeteg feladat, sok fejlesztés van előttük. „Tesszük a dolgunkat, ahogy eddig” – jegyezte meg. Kérdésünkre elmondta: sem a Fidesz, sem a kormánypártok által támogatott ellenfele, Besenyi Orsolya nem gratulált a győzelméhez.

Arra a kérdésre, hogy milyen magatartásra számít a Fidesz részéről a képviselő-testületben, tudnak-e a település érdekében együtt dolgozni, Budai Lóránt azt válaszolta:

Eddig is nyújtottam a kezemet, eddig is kíváncsi voltam a véleményükre, és egyeztettünk, de ők nem voltak ebben partnerek. Két út áll előttük. Az egyik az, hogy megemésztik az eredményt, és igyekeznek tényleg tenni a városért, vagy ellenzékből, listás képviselőként majd felállnak és még hadakoznak. Nem tudom, melyiket választják, de igazából így, hogy ekkora felhatalmazást kaptunk, nagy jelentősége nincs. A béke szempontjából örülnék, ha közös munka indulna meg, és nem a harc folytatódna.

A jászberényi választás tanulságait levonva a Jobbik egy keddi sajtóeseményen pártpolitikától mentes önkormányzati politizálást hirdetett. Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője azt mondta: szeretnének pártpolitikától mentes, szabad, helyi önkormányzati politizálást megvalósítani, és ezt fogják javasolni az embereknek, illetve azoknak a pártoknak, szervezeteknek is, amelyek a helyi politikában dolgoznának. A Jobbik ezt az elvet kívánja képviselni a 2024-es önkormányzati választásokon is.

(Borítókép: Budai Lóránt / Facebook)