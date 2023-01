Szívességből ölt a felvidéki maffia Budapesten, ezt viszonozták a dunaszerdahelyi mészárlással

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője és a szlovák országos rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón számolt be a kilencvenes évek maffialeszámolásos ügyeinek felderítéséről. Hosszú évek után minden részlet a helyére került Döcher György 1999-es meggyilkolása és a tíz halálos áldozattal járó dunaszerdahelyi vérengzés ügyében.

Az ORFK Teve utcai központjában tartott sajtótájékoztatót Balogh János országos rendőrfőkapitány, aki mellett Stefan Hamran szlovák országos rendőrfőkapitány, Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója és Lubomír Danko, a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) igazgatója is részt vesz az eseményen. A főtéma kilencvenes évek maffialeszámolásos ügyei voltak, az 1999-ben megölt Döcher György meggyilkolásának háttere és a dunaszerdahelyi mészárlás felderítése, amelyek szorosan összefüggtek.

Balogh János elmondta, hogy még az alig egy hete Újbudán meggyilkolt rendőrkollégájukat gyászolva számolnak be egy olyan szakmai eredményről, amely egy éveken át tartó, olykor reménytelen nyomozás lezárását hozta el. Mint mondta, a bűnüldöző szervek soha nem állnak le, „elismerés a magyar és a szlovák rendőröknek, ügyészeknek, akik bebizonyították, hogy senki sem nyugodhat meg, aki bűnt követ el”.

A Döcher-gyilkosság

Az alvilági élet egyik ismert alakját, Döcher Györgyöt és bolgár testőrét 1999. február 2-án ölték meg egy budapesti étteremben, a XV. kerületben található Szent Korona útján. Az elkövetőt 20 éven át próbálta kézre keríteni a rendőrség, mígnem egy bennfentes információból arra jutottak, hogy a felvidéki magyar maffiából hívhattak bérgyilkost a leszámoláshoz. A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a bűncselekményt a Turekként ismert maffiózó, aki H. Sándorról később D. Alexre változtatta a nevét, illetve B. Karol (Bodoky Károly) szlovák állampolgárok követték el.

A gyanúsítottak kézre kerítése érdekében európai elfogatóparancsot adtak ki, melynek alapján 2021. október 8-án a gyilkosság felbujtásával gyanúsított D. Alexet Budapesten, míg Bodokyt ugyanazon napon Németországban elfogták a rendőrök. A német hatóságok – az osztrák rendőrség közreműködésével – 2021. november 30-án Hegyeshalomnál adták át Bodokyt a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Terrorelhárítási Központ munkatársainak, ahonnan a TEK műveleti egységei szállították Budapestre. A szlovák férfit 2021. november 30-án gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség december végén előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt vádat emelt a Döcher-gyilkosságként ismert ügy gyanúsítottjaival szemben, életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozva. A vádirat szerint a felbujtó, a jelenleg 52 éves D. Alex (azaz Turek) 1991 és 1998 között közeli baráti viszonyt ápolt a Csontkezűnek hívott Döcher Györggyel, aki korábban a bűntársa is volt. Mindkettőjük közös ismerőse volt egy bolgár állampolgárságú fegyverkereskedő, Döcher testőre. Turek időközben megismerkedett a szlovákiai magyar bűnszervezet vezetőjével, a hírhedt felvidéki maffiavezér Sátor Lajossal, akinek anyagi és logisztikai segítséget is nyújtott, amikor az társaival együtt Budapesten bujkált.

Turek elhatározta, hogy ezt a kapcsolatát felhasználva megöleti korábbi bizalmasait, Döcher Györgyöt és a bolgár testőrét.

Az a mai napig nem derült ki, a férfi miért akart megszabadulni korábbi bűntársától. A bűntény idején Döcher épp a börtönbüntetését töltötte, de az enyhébb végrehajtási szabályok szerint kedvezményben részesült, és 1998 decemberétől hétköznaponként egy XV. kerületi kisvendéglőben „dolgozhatott”. Turek, aki pontosan ismerte Döcher napirendjét, és tudta, melyik asztalnál szokott ülni, Sátor Lajos segítségével megbízta Bodoky Károlyt, hogy ölje meg korábbi üzlettársait, amit a bérgyilkos végre is hajtott.

Döcher 1999. február 2-án 9 óra 30 perckor lépett be a vendéglőbe, ahol egy hátsó, számára fenntartott bokszban ült le. Hamarosan megérkezett a felesége és a bolgár testőre is. Bodoky 10 óra 55 perckor kapucnival a fején, arcát sállal eltakarva lépett be az étterembe, és egy hangtompítós géppisztollyal összesen húsz, fejre és fejtájékra irányuló lövéssel megölte Döcher Györgyöt és a bolgár férfit, majd egy közelben várakozó autóval elmenekült a helyszínről. A bérgyilkos profizmusára jellemző, hogy Döcher felesége, aki ugyanannál az asztalnál ült, sértetlen maradt. Az utcán Bodokyt a szintén felvidéki Szamaránszky Árpád (Paprika) segítette, aki később közlekedési balesetben halt meg.

A dunaszerdahelyi mészárlás

A Döcher-gyilkosság ügyében zajló nyomozás során felmerült, hogy összefüggés lehet a budapesti kettős emberölés és a nem sokkal később, 1999. március 25-én elkövetett dunaszerdahelyi mészárlás között, amit a helyi Fontana bárban hajtottak végre. Azon a napon három, fekete rendőrségi overallt és símaszkot viselő gépfegyveres hatolt be a bárba és lőtt halomra tíz embert, köztük a klán vezérét, Pápay Tibort.

Amikor ugyanis Döchert és a testőrét lelőtték, a hírhedt dunaszerdahelyi maffiafőnök, Sátor Lajos – legközelebbi embereivel együtt – már második éve Magyarországon bujkált a másik dunaszerdahelyi maffiacsoporttal, a Pápay klánnal kialakult háborúja miatt. A vád szerint Sátor Lajos a Döcher-gyilkosság „szívességéért” cserébe azt kérte Turektől, hogy vegyen részt Pápayék likvidálásában. A gyanú szerint a dunaszerdahelyi mészárlás Bodoky Károly, Szamaránszky Árpád és Turek részvételével zajlott, akik közül Bodoky korábban már beismerő vallomást tett a szlovák rendőröknek. Turek továbbra is kitart amellett, hogy nem volt köze a vérengzéshez.

(Borítókép: A sajtótájékoztatón bemutatták a leszámolásoknál használt fegyvereket. Fotó: Szollár Zsófi / Index)