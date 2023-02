Csaknem 2 millió eurós támogatást nyert a BME kutatója

Makk Péter, a BME Természettudományi Kar (TTK) Fizikai Intézet Fizika Tanszékének docense a szilárdtest fizika területén a kvantum-számítástudomány kihívásaira választ kereső kutatásaira nyert támogatást.

Az ERC Consolidator Grant pályázata a Horizon Europe keretprogram része. Azok a kutatók nyerhetnek el támogatást a nemzetközi pályázaton, akik már saját kutatócsoporttal és kiemelkedő sikerekkel rendelkeznek, melyek folytatása újabb világszínvonalú eredményeket ígér – írják.

A közleményben idézik Makk Pétert, aki szerint az ultragyors kvantumszámítógépek megvalósításában jelenleg az információs alapegységek, úgynevezett qubitek információvesztése a legnagyobb kihívás. Ezen probléma megoldásához olyan anyagokra van szükség, amelyekben az elektronok erősen kölcsönhatnak egymással és a bennük létrehozott qubiteknek egy belső, úgynevezett topologikus védelmük van, írja az MTI.

„A kétdimenziós, egyetlen atomsorból álló anyagok nagy szerephez juthatnak a kvantum-számítástudományban. Ha a grafén vagy más kétdimenziós anyagok rétegeit egymásra helyezzük, egy jól meghatározott, 'mágikus' forgatási szöggel, a létrejövő anyag tulajdonságai alapvetően megváltoznak: az elektronok közötti erős kölcsönhatás fogja az anyag viselkedését meghatározni, és új izgalmas tulajdonságok, mint például egzotikus szupravezetés jelenhet meg” – mutat rá Makk Péter.

„A most induló projektben olyan technikákat fogunk kidolgozni és alkalmazni, amelyek gyökeresen újak ezen a területen. Ezek a kutatások erősen kötődnek a BME-hez, ahol nagy hagyománya van mind az elektronok közötti kölcsönhatás, mind a mágneses és szupravezető anyagok vizsgálatának kísérleti és elméleti szinten is, illetve ezeket a kutatásokat a fizikus hallgatóink képzésébe is folyamatosan beépítjük” – fűzte hozzá.

2022 őszén Nagy Péter, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kutatója nyert el ERC pályázatot, az ERC Starting Grant támogatását, a kategória egyetlen hazai támogatottjaként.