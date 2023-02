Egyre több vidéki kistelepülésnek nincs saját fogorvosa

Míg a városokban olyan sok fogorvos dolgozik, hogy válogatni lehet a szakemberek között, addig a vidéki kistelepüléseken alig találni orvost. Van, ahol 20 település négy praxisára csupán egy fogorvos jut, és a betegeknek utazniuk kell. A Somogy vármegyei Potyonról például 8 kilométert ingáznak a falubeliek egy-egy kezelésért, ráadásul csak hetente egyszer van rendelés, mert többre nincs kapacitása az orvosnak – derült ki az ATV Híradó riportjából.

Én azt látom, hogy nagyon régóta foglalkozunk a fogorvos kérdéssel és azt gondolom, hogy talán országosan nincs nagy fogorvoshiány, viszont a területi elosztás a fogorvosoknak katasztrofális. A nagyvárosok és környékét látjuk, halljuk, ott vannak fogorvosok, de vidékre nagyon nehezen jönnek

– mondta Reisz Tamás polgármester.

A riportban elhangzik az is, hogy az orvosoknak bőséges juttatás járna, ha vállalnák a vidéki ellátást. Amennyiben egy szakember vállalja, hogy hat éven keresztül kezeli a környék pácienseit, akkor azonnali 20 millió forintos vissza nem terítendő támogatást kap, amit aztán bármire elkölthet. Akár egy házat is vásárolhat, de például egy új autóval is gazdagodhat a praxisa – teszik hozzá.

A híradónak nyilatkozó fogorvos szerint azonban ennél valójában jóval árnyaltabb a helyzet. Szerinte míg a kormány egyik kezével ad, addig a másikkal elvesz, hiszen egy rendelet szerint áprilistól megvonják az alapfinanszírozásukat, a bázisdíjat, amiből eddig fenn tudták tartani a rendelőt. Ugyanis ebből fizették a könyvelőt, az asszisztenciát, a rezsit és a megnövekedett áru tömőanyagot is.

Ha ezt is kihúzzák a lábunk alól, akkor nem tudjuk miből lehet egyáltalán ellátni a lakosságot

– fogalmazott a szakember, aki szerint nem meglepő a vidéki fogorvoshiány, hiszen a végzett egyetemisták többsége inkább magánpraxist nyit, vagy inkább külföldön folytatják a pályafutásukat.

(Borítókép: Peter Macdiarmid / Getty Images)