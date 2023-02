Ujhelyi István: Müller Cecília alkalmatlan, bocsánatot kell kérnie

Az EP közegészségügyi bizottságának tagja a Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón felidézte: közel egy éve fordult a NAIH-hoz, mert az illetékes kormányzati intézmények a sokadik közérdekű adatigénylése ellenére is visszatartották a koronavírus-adatokat. A politikus az adatvédelmi hatóság megállapításai közül kiemelte azt a kijelentést, miszerint

a járványügyi szakrendszer nem volt érdemben felkészítve a járvány okozta jelentős adatmennyiség-növekedés kezelésére.

A képviselő szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) elismerte: komoly nehézséget jelentett, hogy ugyanazoknak a munkatársaknak kellett kontaktkutatást végezniük, kötelezéseket kibocsátaniuk, akiknek hitelesíteniük kellett volna az adatokat.

A problémák között említette, hogy az NNK-nál csak kilenc olyan szakember volt, aki kezelni tudta a fertőzőbeteg-jelentő rendszert, és az is növelte a téves adatbevitelt, hogy az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak manuálisan kellett bevinniük az adatokat.

Ujhelyi István azt mondta, hogy ezek miatt magas hibaszázalékkal került a rendszerbe a koronavírus-fertőzöttség mint halálozási ok (tehát olyan személyeknél is a vírust írták be halálokként, akik nem vagy nem csak abban haltak meg). Többek között volt példa arra, hogy

olyan személyt is koronavírusban elhunytként rögzítettek, aki öngyilkosságot követett el, miután diagnosztizálták nála a fertőzést.

A képviselő szerint a vizsgálat arra világított rá, hogy a hibás adatok száma meghaladta a harminc százalékot is. Ujhelyi István úgy összegzett, hogy „a kormány mindenre fel volt készülve a járvány idején, csak a járványra nem”.

Egyértelmű, hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos alkalmatlan feladata elvégzésére, bocsánatot kell kérnie az adatkezelés miatt – vélekedett a képviselő, aki szerint az egészségügy politikai vezetését is felelősség terheli a történtek miatt.

Reagált a Fidesz

„Ujhelyi inkább arról tájékoztasson, mit tud a brüsszeli korrupciós botrányról!” – ezt válaszolta a Fidesz csütörtökön Ujhelyi nyilatkozatára. A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta:

Ujhelyi István, ahelyett hogy álhírek gyártásával a rá irányult figyelem elterelésén erőlködik, inkább arról tájékoztassa a magyar embereket, hogy mit tud a brüsszeli korrupciós botrányról vagy akár a dollárbaloldal külföldi finanszírozásáról.

Úgy fogalmaztak: Ujhelyi István „csúnyán lebukott”, amikor azt állította, hogy nem is ismeri az európai parlamenti korrupciós botrány szereplőit, aztán kiderült, több rendezvényen is együtt volt Eva Kailivel.

„Tájékoztatjuk Ujhelyi Istvánt, hogy Magyarországon a járvány hónapok óta lecsengett, köszönhetően az eredményes járványkezelésnek” – írta közleményében a nagyobbik kormánypárt .

(Borítókép: Ujhelyi István 2021. március 22-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)