Kéri László: A Fidesz eddig csak a maga kreálta válságokat oldotta meg

A rendszerváltás legfőbb üzenete a magyar társadalomnak az „én túlélése” volt. Egy ország nézte például csendben és érdektelenül végig, ahogyan megszűnnek a munkahelyek, s lehetetlenülnek el egész települések, régiók. Vagyis ez nem új keletű, nem Fidesz-kreálmány, a jelen hatalom épp csak él a beidegződéssel, és persze visszaél a helyzettel − mondta a társadalmi szolidaritás Magyarországon tapasztalható hiányáról a Népszavának adott interjújában Kéri László politológus.

Szerinte az elmúlt két évszázad egyik tanulsága, hogy a magyarok tűréshatára rendkívüli mértékben tágítható. Ám időnként egyszer csak teljesen váratlan s egészen radikális változás áll be, mint 1848-ban vagy 1956-ban: egyik forradalomnak sem látszott előzménye.

Ahogyan 1988-ban sem hitte senki, hogy rövid időn belül fordul a helyzet. Kéri megfogalmazása szerint most sem igaz, hogy passzív lenne a társadalom, a pedagógusok páratlan kiállása példaértékű, s láthatóan zavart okoz a hatalmi rendszerben.

Ezt elmérték

Kéri László szerint az akkumulátorgyárak elleni tiltakozás azt jelzi, hogy ezt a témát láthatóan elmérte a Fidesz.

Szokás szerint a háttérben kötött üzletet, alkukat, s úgy gondolta, ahogyan eddig, most is simán lenyomja az emberek torkán. Ehhez képest többek között a legerősebb hátországában, Debrecenben áll a bál, ami komoly pofon. Ez egy olyan ügy, ami megosztja a saját táborát. Ráadásul nem ez az egyetlen, hiszen ilyen az infláció vagy a napelembotrány is, melyek hatására egyre több kormánypárti szavazónak nyílik ki a szeme, s jön rá, átverték. A hatalom persze most is kommunikációs trükkökkel próbálkozik, de egyre kisebb hatásfokkal. A boltban ugyanis ugyanúgy többet kell fizetnie a Fidesz-szavazónak, mint az ellenzékinek

− fogalmazott.

A politológus úgy gondolja, hogy az ilyen ügyek szép lassan láncszemként kormányzati csőddé állhatnak össze.

Mert ilyen problémákkal még nem találkozott a Fidesz, eddig csak maga kreálta válságokat oldott meg, most viszont valósakkal szembesül, amelyek ellen nem elég a ráolvasás, a propaganda.

Persze kérdés, mikor elégelik meg az emberek, hogy folyamatosan átverték-átverik őket? Ez lehet néhány hónap, de több év is. A folyamatot mindenképpen gyorsítaná, ha kiderülne, Brüsszel, megelégelve a kormány tevékenységét, nem ad pénzt, főleg, hogy Orbán Viktor még mindig azt hiszi, a maximumig feszítheti a húrt. Mint mindig, a jövő most is nyitott, de a jelenlegi helyzet a Fidesz számára összehasonlíthatatlanul több kockázatot hordoz, mint amihez 2010 óta hozzászoktak.

