Lemondott Varga Mihály, többé nem kuratóriumi elnök

A múlt heti Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy távoznak a kormánytagok az egyetemi vagyonkezelő alapítványokból. A lépésre az Európai Bizottsággal való Erasmus+-programmal kapcsolatos viták miatt szánta el magát a kabinet.

A sorban következő kormánytag Varga Mihály volt. A pénzügyminiszter hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a mai nappal, azaz szerdától

befejezi az Óbudai Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökeként végzett munkáját.

Búcsúbejegyzésében a tárcavezető megjegyzi: az intézet sikeres modellváltáson esett át, amit az mutat, hogy

az Óbudai Egyetem Magyarország egyik legnépszerűbb és legnagyobb felsőoktatási intézményévé vált,

a 7 karon mintegy 12 ezer hallgató tanul, az országban végzett mérnökök harmada itt szerez diplomát.

Biztosabbá vált a finanszírozás: 2,5-szeresére emelkedtek a működésre és fejlesztésre fordítható források, minden korábbinál nagyobb béremelést hajtottak végre az intézményben.

Az egyetem előrelépett a nemzetközi rangsorokban is, informatikai és műszaki területen a legjobb magyar egyetemként rangsorolják.

Erasmus-botrány

Mint megírtuk, az Európai Bizottság még december végén több alapítványi fenntartású, valamint közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működő magyar felsőoktatási intézménnyel közölte, kizárná azokat az Erasmus+-programokból. Később kiderült, hogy ez 21 magyar alapítványi intézményt, köztük a Corvinust és a Semmelweis Egyetemet is érinti. A bizottság többek között azt kifogásolja, hogy az alapítványi egyetemekre nem vonatkoznak az uniós közbeszerzési szabályok. Azt is nehezményezik, hogy az érintett egyetemek kuratóriumaiban kormánypárti politikusok is helyet kaptak, ami szerintük a korrupció fokozott kockázatával jár, hiszen a közalapítványok sok állami pénzt kapnak.

