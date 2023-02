A vármegyebérletek problémáira figyelmeztet az egyik közlekedési szervezet

Május 1-től a kormányzat bevezeti a kedvezményes vármegyebérletet és országbérletet, amivel megfizethetőbbé válik a helyközi közlekedés. A VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) szombaton azonban bírálta a vármegyebérlet ötletét, és több ponton is kifogásolta azt.

„Május elsejével buszra és vasútra egyaránt érvényes, havi országbérletet és vármegyebérletet ajánlunk. A vármegyebérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18 900 forintba kerül majd. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, komoly összeget spórolhatnak” – ismertette Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjében, melynek összefoglalója ide kattintva érhető el.

Az új, 30 napos érvényességű vármegyebérlet a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt használható lesz. A teljes árú bérlet 9450 forintba kerül majd, ezáltal olcsóbb lesz, mint a havi Budapest-bérlet vagy mint 15 liter – átlagosan 250-300 kilométer megtételére elegendő – üzemanyag (február közepi áron számolva).

A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, 945 forintba, azaz nagyjából kétgombócos fagyi árába fog kerülni – részletezte az új bérletekkel kapcsolatos információkat a MÁV Zrt. a honlapján.

A harmincnapos, teljes árú országbérlet 18 900 forintba fog kerülni. Így kétezerötszáz forinttal olcsóbban lesz megvásárolható, mint a jelenleg 30 kilométerre érvényes bérlet.

A tanulók ezt a bérletfajtát választva is igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, így 1890 forintért szinte bárhová eljuthatnak az országban kötött pályán vagy a Volánbusszal.

Továbbá azt is fontos kiemelni, hogy a teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók.

A városok bedöntését látják

A VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) szombaton egy Facebook-bejegyzésben elemezte a vármegyebérlet és országbérlet ötletét.

A közlekedési egyesület szerint a helyközi (távolsági) közlekedésben bevezetni kívánt vármegyei és országos bérlettel „nagyjából ingyenessé tette” ezt a közlekedési formát a kormány az ingázóknak a 86 százalékos kötelező munkáltatói hozzájárulás és a 90 százalékos diákkedvezmény miatt. Az egyesület amolyan „Horn Gyula-i” utánérzést vél felfedezni ebben.

Az egyesület a bejegyzésében több problémát is felvetett a bevezetni kívánt új bérletfajták kapcsán.

Rávilágítottak, hogy a városi munkavállalók így hátrányba fognak kerülni a távolabbról ingázókkal szemben.

Ezt arra alapozzák, hogy míg az ingázóknál a munkáltatónak kötelessége a bérletet téríteni 86 százalékban, addig egy városban élő munkavállalónál ez nincs meg, neki a saját béréből kell az utazási költségeket fedeznie.

A VEKE szerint a kormány totálisan szembemegy az Európa-szerte már kipróbált és működő közlekedési szövetségek ötletével, ehelyett továbbra is „a mélyszocializmus MÁV-MÁVAUT mindenhatóságát tolja”.

Az egyesület a bejegyzésében azt is leírta, hogy szerintük semmilyen előzetes számítás nem előzte meg az új bérletfajta bevezetési tervét, indoklásuk szerint ezt támasztja alá az ára is, amiről a miniszterelnök azt mondta, hogy 50 forinttal lesz kevesebb a havi Budapest-bérlet áránál.

Harmadszor, a városokat egyre durvább elvonásokkal (szolidaritási adó) sújtják, így azok egyre inkább képtelenek fenntartani a saját településükön belül a közösségi közlekedés rendszerét. Mára ott tartunk, hogy az egyébként kormányzatilag agyonszeretgetett Debrecenben szégyenszemre leálltak a trolik, és hétvégén a villamosok is... szóval az lesz, hogy a kormányzati járatokon ingyen lehet majd utazni a városon belül is, a városi járatokon meg ehhez képest durván fizetni kell... felsejlik a városok szántszándékkal bedöntésének lehetősége

– írja a szervezet.

A VEKE arra is kitért, hogy a bérlet a helyi közösségi közlekedéssel is kizárja az integrációt és együttműködést. Betámadást látnak ebben, szerintük nem véletlen, hogy a kormány nem hivatkozott a Deutschlandticketre, hiszen annak pont az a lényege, hogy az összes városi közlekedést is bevonja a tarifaközösségbe.

Az egyesület szerint várható, hogy a szolgáltatókat nem fogja kompenzálni a kormány, hiába ígérték be ezt most is, és várhatóan a megnövekedő forgalom kezelésére sem lesz többletjármű, -sofőr, -kalauz.

Összefoglalva, a bevezetni kívánt vármegyebérlet-konstrukció bár első hallásra nagyon pozitív intézkedésnek tűnik, és a népek bizonyára szeretni fogják, de valójában az egész intézkedéscsomag nem más, mint maga a velünk élő szocializmus, egy olyan politikai intézkedés, amit olyankor dobnak be a kormányok, amikor úgy érzik, osztogatni kell. Ez így ebben a formában csak egy politikai kampánylépés, és az égvilágon semmi köze nincs a közlekedési szakmához. Sőt, következő lépésként a Budapest-bérlet-konstrukció felszámolása, a HÉV-ek MÁV-ba integrálása várható, ami egyszer már az 1950-es években megbukott, most is meg fog

– zárták a bejegyzést.

