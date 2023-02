Dietetikus elmondja, hogyan lehet jól böjtölni

Rövidebb táplálékmegvonást a mindennapok során is alkalmazunk, gondoljunk csak az angol breakfast kifejezésre, ami tükörfordításban böjt megtörése. Az ókori egyiptomiaknál terápiás céllal, az ókori görögöknél a szellemi megtisztulás eszközeként alkalmazták. Püthagorasz például tanait csak 40 napos böjt után osztotta meg híveivel. Ugyanezt a módszert használták Platón, Arisztotelész, Szókratész és tanítványaik a magasabb teljesítmény ösztönzésének elérése érdekében. Keleten is ebből a célból koplaltak, a meditációval egybekötve, Uszui Mikao japán szerzetes így fejlesztette ki a reikit, a kínai buddhizmus alapítója Boddhidharma pedig a saolin kungfut. Minden vallásban van hagyománya, Buddha, Konfuciusz, Maháríva, Mohamed, Zaratustra szintén böjtölt. A keresztények 40 napos böjtje után a második leghosszabb, a 30 napos iszlám Ramadan hónap, ami alatt napkeltétől napnyugtáig kell egyebek mellett az evéstől és ivástól tartózkodni. A zsidó vallásban a huszonöt órás jom kippurtkor szintén folyadék és táplálékmegvonást írnak elő.

Miért 40 napig tart a keresztény nagyböjt?

Tulajdonképpen hamvazószerda és húsvét között 46 nap telik el, de Magyarországon kicsit megengedőbb a keresztény egyház, ugyanis vasárnap nem kell böjtölniük a híveknek. Az ortodoxoknak szombaton sem kell ezt tartani, azért, hogy meglegyen a 40 napos böjt, náluk 6 nappal korábban veszi kezdetét. A Bibliában a 40 misztikus szám: 40 napig tartott a vízözön, Mózes ennyi ideig böjtölt Sínai-hegyen mielőtt megkapta a Tízparancsolatot, a pusztában Jézus is mielőtt megkezdte a nyilvános tevékenységét, a zsidó nép 40 évig vándorolt. Alexandria püspöke volt az első, aki a keresztények számára húsvétig az addigi egy hét helyett 40 napos böjtöt írt elő, i. sz. 339-ben Rómából üzent erről otthon maradt híveinek, ez tekinthető a hagyomány első írásos emlékének.

Mit lehet enni és mit nem ilyenkor?

Alapvetően a 18-60 év közöttiek számára határozzák meg ebben az időszakban az állati eredetű zsiradékok és a hús elhagyását, amit a 14-18 év közöttieknek csak péntekenként kell betartaniuk, ugyanakkor a halfogyasztás megengedett ezen a napon, és vasárnaponként nem kell böjtöt tartaniuk az egyházi előírásokat követő keresztényeknek. A középkorban tojást, tejtermékeket sem fogyasztottak a böjt során, a 11. században pedig késő délutánig semmit sem ettek, a legszigorúbb formája a negyvenelés volt, mikor naponta csak egyszer étkeztek ebben az időszakban. Ma már jóval megengedőbbek az erre vonatkozó szabályok, naponta háromszor étkezhetnek a 14-60 közötti hívek, de csak egyszer lakhatnak jól.

Kinek ajánlott és kinek nem?

Abonyi Orsolya dietetikus szerint a böjti hagyomány, a negyvennapos önmegtartóztatás elsősorban egy lelki felkészülés a keresztények számára a húsvéti ünnepre. „Kedvező élettani hatása ugyanakkor vitathatatlan, régen a téli időszakban sok állati eredetű zsiradékot és fehérjét fogyasztottak az emberek, az első idényzöldségek megjelenésével fokozatosan tértek át a könnyebb étkezésre. „A rost- és vitaminbevitel növelésével az immunrendszerünket is támogatjuk”– ismertette a táplálkozási szakértő, aki szerint vallási meggyőződés nélkül, csupán méregtelenítés céljából nem érdemes ezt a böjtöt tartani.

A jól működő kiválasztó szerveink: a vese, a máj, a tüdő maguktól is elvégzik ezt a feladatot. Aki kiegyensúlyozottan táplálkozik, rendszeresen mozog, nincs olyan betegsége, ami ezt indokolná, annak nincs szüksége arra, hogy bizonyos típusú élelmiszereket megvonjon magától

– hangsúlyozta a szakember, aki azt is kiemelte, hogy több héten át tartó diéták alkalmazása előtt ajánlott dietetikushoz fordulni, hisz felléphetnek bizonyos hiányállapotok. A krónikus betegséggel élők, vagy akiknek alacsony a vas- és B12-Vitamin szintjük, azok számára a dietetikus nem ajánlja, hogy böjtbe kezdjenek.

Kockázatos is lehet a koplalás

Abonyi Orsolya kiemelte, hogy a böjt az önmegtartóztatásról szól, nem pedig a szervezet sanyargatásáról, a koplalásnak káros következményei lehetnek: rövidtávon vércukorszint esést, ájulást okozhat, valamint gyomorsavtúltengést és fejfájást. „A drasztikus diéták pedig lehet, hogy hirtelen gyors fogyáshoz vezetnek, de később a leadott kilóknál is nagyobb lehet a súlygyarapodás” – ezt azzal magyarázta a szakértő, hogy a test éhezésnek értékeli ezt az időszakot, később raktározással próbál védekezni ellene.

Aki egészségesebb életmódra szeretne váltani, fokozatosan növelje a növényi tartalmú ételek fogyasztását, aminek az alapanyagcserét meghaladó, megfelelő mennyiségűnek kell lennie, életvitelszerűen csak akkor lehet tartani, ha az étkezés örömforrás

– húzta alá a szakértő.

A divatos diéták sorából az orvosok által sem ajánlott léböjt kúra kifutóban van, most az úgynevezett intermittent fasting-ot, azaz időszakos böjtöt próbálják ki egyre többen. „Ez azt jelenti, hogy a 24 órájukat úgy osztják fel, hogy 8 órás időablakban tudják le a teljes napi étkezést”– ismertette Abonyi Orsolya, aki az adott fogyókúra népszerűsége ellenére a változatos étkezést ajánlja mozgással kombinálva.

A hús mellőzésekor erre kell figyelni

Az állati eredetű fehérjék pótlásáról gondoskodni kell ebben az időszakban, a péntekenként való halfogyasztással a szív-és érrendszer védő Omega 3 bevitelét is növeljük. A tojás is alkalmas a fehérjepótlásra, aki a szigorúbb vegán típusú böjtöt követi, annak a hüvelyesek: a bab, borsó, lencse is megfelelőek erre, a zabpehely és rizsfogyasztáson, az alternatív gabonaféléken túl. Az újra népszerű a hajdina, köles szintén bővelkedik fehérjében. Bár tápanyagösszetételük eltérő, a tejtermékek helyettesítésére már nagy kínálat áll rendelkezésre a boltokban, csak szójából készítenek tej-, sajt-, túró pótlót, azaz tofut. Az állati eredetű zsírokat pedig már olcsóbb növényi olajokkal, margarinnal pótolni. Az olajos magvaknak pedig számos jótékony hatása van, bővelkednek jó zsírokban is.

Ha a szülők a vegán étrendet is preferálják, az állati eredetű fehérjék teljes mellőzése a gyerekeknek nem ajánlott, de mindenképpen szakértői javaslat alapján történjen

– hívta fel a figyelmet a dietetikus.

A horror árú zöldségek helyett

A tél végére, kora tavaszra eső nagyböjti időszak kezdetén még kevés idényzöldséget kapni, a dietetikus szerint kedvezőbb áruk mellett magasabb vitamintartalmuk miatt is érdemesebb ezeket választani. A káposztafélék, a gyökérzöldségek és a gumósok megfelelő növényi tápanyagforrások az első hajtások, a medvehagymák, újhagymák, a spárga és a salátafélék megjelenéséig. Jellemzően a húsvéti időszak a vízválasztó, ekkor több idényzöldség és olcsóbban lesz elérhető a piacokon.

A böjt idén jóval drágább lehet, az élelmiszerek drasztikus áremelkedése miatt, arról nem is beszélve, hogy a burgonyán kívül más zöldség nincs is az árstopos termékek között. A napraforgóolaj mellett a tej-, tojás árbefagyasztása a vegánokon kívül jelenthet némi könnyebbséget a böjti étrend kialakításához.

Azok számára, akik olcsóbban szeretnék a húsmentes 40 napot megoldani elsősorban a hüvelyeseket, és a gyökérzöldségeket, valamint a káposztaféléket ajánlja vitamin, rost és húspótlásra főzelékként, levesként vagy akár szendvicskrémként, feltétként. „A nyári szezonban vásárolt zöldségek-gyümölcsök befőzésével fermentálásával, tartósításával pedig sokat spórolhatunk a következő időszakban”– tanácsolta a dietetikus.

