Demeter Szilárd nem cenzúrázta volna ki Orbán Viktor nevét a közmédia műsorában

Pénteken számoltunk be arról, hogy kicenzúrázták Orbán Viktor nevét a közmédia egyik műsorában. A műsorban egy Fonogram-díjas fiatal rapper, Beton.hofi egyik koncertjét mutatták be, benne a Bagira című számmal, amelyben Orbán Viktor is szerepel. A miniszterelnök nevét azonban kivágták a műsorban bemutatott koncertfelvételből.

Az RTL Híradó szerint az MTVA-nak ezt a műsort rendszerint a Petőfi Media Group gyártja a tévének, amely Demeter Szilárdhoz tartozik. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója azonban azt mondta, hogy ezt az adást nem ők készítették el.

Kifejtette: ezt a műsort egy régi, többéves gyakorlatnak megfelelően a koncertnek helyszínt adó A38 hajó gyártotta le a „közmédia megrendelésére, és szerkesztésében”. Hozzáfűzte azt is, hogy ha a Petőfi Media Group gyártotta volna le a műsort, akkor ők semmiképp sem cenzúráztak volna.

Én a szólásszabadság szélsőséges híve vagyok, de ez gondolom az elmúlt évek nyilatkozataiból kiderült

– fűzte hozzá Demeter Szilárd az

RTL-nek nyilatkozva.



Az RTL ugyanezzel az üggyel kapcsolatban kérdésékkel kereste a rappert is, de Beton.hofi és menedzsmentje nem kívánt nyilatkozva. Az MTVA-t is keresték, de tőlük választ sem kaptak.

(Borítókép: Demeter Szilárd 2023. február 18-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)