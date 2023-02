A kamara megfenyegette azokat az orvosokat, akik csatlakoznának az új ügyeleti rendszerhez

Amint arról beszámoltunk, a MOK küldöttközgyűlése február elején egyhangúlag megszavazta, hogy a hosszú távú célok elérése érdekében a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződést. A háziorvosokat arra kérték, helyezzék letétbe feladatellátási szerződésük felmondását, míg a kórházi orvosoktól azt, hogy önkéntes többletmunkájuk felmondásával tegyék ugyanezt. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magyar egészségügy helyzete tarthatatlanná vált.



Beszámoltunk arról is, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) etikai eljárás alá vonta az egyik vármegyei háziorvosi szakmai vezetőt, aki tájékoztatót tartott az új ügyeleti struktúráról kollégáinak. Az etikai eljárás megdöbbentette a szakma jelentős részét, hiszen a MOK egyértelműen deklarálta, hogy az ügyeleti ellátórendszer átalakításának szükségességével egyetért, és azokat az ellátásszervezési szempontokat is jóváhagyta, amelyek mentén az új ügyeleti struktúra előbb Hajdú-Bihar vármegyében állt fel, majd pár napon belül Győr-Moson-Sopron, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is megkezdi működését.

A megyei elnök cáfolja a cáfolatot

A nagy port kavart ügyre a szombati Kormányinfón is rákérdeztek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolta, hogy elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan a MOK eljárása, amely az ellátást is veszélyezteti, amikor nyíltan fenyegeti azokat az orvosokat, akik a feladatukat ellátnák. Ha a kamarában politizálni akarnak, akkor lépjenek be a nekik szimpatikus pártba – fogalmazta meg a véleményét a miniszter, aki azért leszögezte: a kormány egyébként folyamatosan partnernek tekintette a kamarát.





Gulyás Gergely szavaira a Magyar Orvosi Kamara szombat este reagált. Közleményükben azt írták, a magyar orvosok nyomásgyakorló akciójában minden kolléga önkéntesen vesz részt, és a Kormányinfón elhangzottakkal ellentétben a Magyar Orvosi Kamara egyetlen háziorvos ellen sem indított és nem indít etikai eljárást azért, mert aláírja az ügyeleti szerződést. Mint írták, a Magyar Orvosi Kamara elnöksége etikai panasszal élt azzal a megyei kollegiális vezető háziorvossal szemben, aki fenyegetéssel, súlyos értékítélettel, félrevezető információkkal igyekezett rávenni háziorvos kollégákat a szerződések aláírására.

Egy, az Index birtokába jutott levél szerint viszont valóban fenyegetés érte a MOK vezetősége részéről azokat az orvosokat, akik nem a kamara szájíze szerint gondolkodnak. A levelet a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, Szijjártó László írta, s ebben az áll, hogy szerinte, aki az új ügyeleti struktúra mellett van, „az sztrájktörő” és „eladja a jövőjét egy tál lencséért”.

Tisztelt Kollégák! Kötelező ügyelet az alapellátásban? Kötelező ügyelet az alapellátásban? Az a hírt kaptuk, hogy egyes kórházak az OMSZ-szal szerződést kötnek az alapellátási ügyeletek ellátására. Ez szakmai érvekkel nem indokolható. Az alapellátási ügyeletet háziorvosoknak kell végeznie, a kórházi orvosoknak így is gond a saját osztályaikon az ügyelet kiállítása. Az alapellátási ügyelet területén a nyomásgyakorlásunk kapcsán kialakult helyzetre a megoldás, hogy a kormányzat kezdjen azonnal tárgyalásokat a MOK által megfogalmazott követeléseinkről. E helyett benneteket próbálnak méltatlanul ilyen munkára kényszeríteni és magasabb óradíjjal csábítani. A háziorvos kollégáitok a betegekért, egy korszerű egészségügyi rendszer megteremtéséért, a ti jövőtökért harcolnak. Ezért nem írják alá a szerződéseket. Ha ti részt vállaltok az alapellátási ügyeletben gyakorlatilag „sztrájktörővé” váltok. Akik önként vállalnak plusz munkát, eladják a jövőjüket, a jövőtöket egy tál lencséért. Álljatok ki magatokért, a betegeinkért, a kollégáitokért! Az önként vállalt többletmunkaszerződésetek azonnali felmondásával egy hónap múlva, már csak maximum havi 2 ügyeletre vagytok kötelezhetőek. Aki akarja letétbe helyezheti, aki akarja kitöltheti és már ma leadhatja a személyzeti osztályon. A mellékelt tájékoztatóban olvashatjátok, hogy ezért nem érhet benneteket semmilyen hátrányos megkülönböztetés, szankció. Ha ilyet tapasztaltok azonnal jelentsétek nálunk. A MOK ingyenes jogi támogatást ad ilyen esetben is. (iroda@mokgyor.hu) Kollegiális üdvözlettel, Dr. Szijjártó László elnök

Az alelnök is a kormányt kritizálta

A múlt héten Porpáczy Krisztina, a MOK Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének alelnöke (Szijjártó László egyik közvetlen munkatársa) a 24.hu kérdésére azt mondta, a rendelkezésükre álló információk szerint a vármegye háziorvosainak zöme mindaddig nem írja majd alá az ügyeleti szerződést, ameddig annak tartalma mindkét fél számára elfogadhatóvá nem válik. A szakember úgy fogalmazott: a háziorvosok tudják, hogy az egészségügyi alapellátási ügyeletre szükség van, és az a betegek érdekében áll. Úgy fogalmazott: a kritikus hozzáállás nem cél, hanem eszköz, amelyet annak érdekében alkalmaznak, hogy az alapellátási finanszírozási hibáit korrigálják, illetve a rezsikompenzáció megtörténjen. A háziorvos azt mondta, az egészségügyi kormányzat intézkedéseivel van bajuk, amelyek szerintük nem szolgálják a hazai egészségügy rendbetételét, „sőt tovább rontják a lakosság helyzetét”.

Szerdától újabb két vármegyében, Győr-Moson-Sopronban és Szabolcs-Szatmár-Beregben vezetik be az immár az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által koordinált háziorvosi ügyeleti rendszert, amely másfél év tesztidőszak után Hajdú-Biharban indult el február 1-jén. A változás lényegi része, hogy a vármegyékben hány háziorvos hajlandó aláírni az OMSZ-szel az ügyeleti szerződést, hogy délután négy és este tíz óra között ellássák az ügyeleti feladatokat. Annak az orvosnak, aki szerződést köt, legalább havi kétszer kell ügyeletet vállalnia hétköznap 9, hétvégén és ünnepnap 11 ezer forintos órabérért.

