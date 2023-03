Ismét megnyílik Sopron ikonikus szállodája

A szálloda tavaly ősszel közölte, hogy november 1-jétől kezdve nem tudnak újabb megrendeléseket fogadni.

Megérkezett a megmagyarázhatatlan ár- és energiakáosz, ami bennünket is térdre kényszerít, talán végleg

– írták akkor. A megemelkedett árak nemcsak őket, hanem más legendás éttermeket és szállodákat is térdre kényszerítettek.

A Hotel Lövérrel kapcsolatban azonban most egy jó hírről számolt be a turizmus.com. Mint írták, a hotel tulajdonosa, a Danubius Hotels Zrt. bérleti megállapodást kötött egy másik vállalattal, a Hotel & More Grouppal,

ÉS ENNEK KÖSZÖNHETŐEN IDÉN ÁPRILIS MÁSODIK FELÉTŐL ÚJRA VÁRJA VENDÉGEIT A HOTEL LÖVÉR.

„Örülök, hogy a Hotel & More lehetőséget látott a Hotel Lövérben, Sopron e klasszikus és népszerű szállodájában, és mi ezzel tapasztalt üzemeltetőpartnert találtunk. Úgy látom, hogy az idei évben tovább erősödik a turizmus és ez a Hotel Lövérnek is új lehetőségeket hozhat. A soproni szállodánk már 2014 óta bérleti konstrukcióban üzemelt, ezt a modellt továbbra is szerettük volna fenntartani” – nyilatkozta Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette azt is, hogy a hotelt továbbra is „három csillag superior szállodaként” tervezik üzemeltetni, és elsősorban a szabadidős, a sport- és a rendezvényturizmusra fókuszálnak majd. Ezenkívül nyitottak az úgynevezett „hibrid működésre” is, vagyis arra, hogy a Sopronban és környékén tevékenykedő nagyvállalatok dolgozóit hosszú távon elszállásoló szálláshelyként üzemeltessék az épület egy részét.

Nemrég írtunk arról is, hogy a koronavírus-járvány nehéz időszaka után most ismét nagyobb tőke áramolhat a hazai hotelek fejlesztésébe.

(Borítókép: A Hotel Lövér épülete Sopronban 2022. október 3-án. Fotó: Baranyai Balázs / MTI)