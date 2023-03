„A Gyurcsányt utálom, mint a sz*rt” – erős mondatok hagyták el Fábry Sándor száját

Fábry Sándor volt a vendég Veiszer Alinda új műsorában. A Karinthy-díjas humorista, író, műsorvezető többek között arról is beszélt, hogy 1994-ben miatta pucolt krumplit Soros György.

A humorista évek óta nyíltan szimpatizál Orbán Viktorral és a magyar kormánnyal, rendszeresen feltűnik a miniszterelnök évértékelő beszédein, ez idén sem volt másképp. Amikor a műsorvezető arról kérdezte őt, hogy mi a problémája a Soros Alapítvánnyal, Fábry a következő választ adta az SZDSZ-MSZP koalícióra utalva:

Hirdettek egy nagyon komoly antikommunista programot, erre a választások után pár héttel összefeküdtek a saját gyilkosaikkal. Tessék azt megérteni, hogy én ezt nem fogadom el

– mondta a műsorvezető, aki szerint az SZDSZ volt a rendszerváltás utáni magyar politika legaljasabb, legkártékonyabb politikai formációja „a kommunistákkal való összeállás és a kommunisták szalonképessé tétele miatt”.

Fábry Sándor azt is elmesélte, hogy az ő ötlete nyomán pucolt krumplit Soros György a színpadon, miközben beszélgettek vele. Ezután Veiszer arról kérdezte beszélgetőpartnerét, mi az oka annak, hogy az új műsoraiba kevesebb politikát visz bele. Fábry ezen a ponton kijelentette, hogy befejezi a társalgást.

Aztán mégis maradt, hogy kifejtse a véleményét. Véleménye szerint az is a szólásszabadság része, hogy nem kritizálja annyira Orbánt, mint régebben Gyurcsány Ferencet.

Emögött az van, hogy hogy az Orbánt kedvelem, a Gyurcsányt meg utálom, mint a szart

– fűzte hozzá.

A Telex szerint a humorista akkor is kiborult, amikor Veiszer megkérdezte tőle, miért gondolja azt, hogy a DK állt a tanártüntetések mögött. Ezután arról beszélt, hogy meglátása szerint másoknál is jobban látja a NER visszásságait, de hozzátette, most örülni szeretne annak, hogy „végre olyasmi van, ami mégiscsak közelebb áll hozzá, mint a kommunisták és utódaik.”

A teljes műsort ezen a linken lehet megnézni, de ehhez elő kell fizetni az oldalon.

(Borítókép: Fábry Sándor 2019. november 15-én. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)