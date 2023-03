Akkora porvihar volt Komárom-Esztergom vármegyében, mint a Szaharában

A viharos szél nagy felfordulást okozott szombaton Magyarországon, több helyen pedig akkora porvihart kavart, hogy alig lehetett látni az orrunkig. Így volt ez Császáron is, ahol egyik olvasónk meg is örökítette a látványt.

Több helyen is hatalmas károkat okozott a szélvihar Magyarország-szerte, mint megírtuk, óránként 117 kilométeres szél volt a János-hegyen, amivel a 2019-ben mért 99 kilométer/órás rekord dőlt meg Budapesten.

4 Galéria: Hatalmas porvihar tombolt Császáron Fotó: Deák István / Olvasónk

A viharos szél miatt porátfúvás volt, amely vélhetően hozzájárult az M1-es autópályán történt délutáni tömegbalesethez. A fővárosból kifelé vezető oldalon harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion ütközött. A járművek közül tizenkilenc személyautó, egy kisteherautó és egy kamion gyulladt ki, a szerencsétlenségben legalább egy ember meghalt. A balesetről az egyik érintett Scania kamion fedélzeti kamerája készített megrázó felvételt, amelyet ide kattintva tudnak megtekinteni.

Azonban máshol is elég nagy volt a porfúvás, köztük a Komárom-Esztergom vármegyei Császáron. Egyik olvasónk, a 18 éves Deák István lapunkhoz eljuttatott levelében írta le, milyen időjárási körülmények uralkodtak a település közelében. Mint írta: „nem a viharos szél jelentette leginkább a problémát, hanem az, hogy egyes pontokon olyannyira száraz a talaj legfelső rétege a többhetes csapadékhiány miatt, hogy a szél ezt könnyen fel is kapta, és tovább is hordta”.

A porviharban én személyesen úgy éreztem magam, mintha a Szahara közepén járnék, miközben Császáron voltam

– idézte fel az érzést olvasónk.