Fedél nélkül maradt Varga Viktor

Magyarországon a hétvégén markáns hidegfront vonult át, ami sokfelé a szelet is viharossá fokozta. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a széllökések a 90-100 kilométer per órás sebességet is meghaladták, Budapesten pedig megdőlt a fővárosi napi szélrekord is: a János-hegyen 117 kilométer per órás (közel orkánerejű) széllökést mértek, vagyis a 2019-ben Lágymányoson mért 99 kilométer per órás érték már a múlté.

A viharos szél sok munkát adott a tűzoltóknak az ország több vármegyéjében, fő- és mellékutakra, lakóépületekre dőlt fákról, letört ágakról érkeztek bejelentések. De az erős szél a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rajkán, valamint Veszprémben is megbontotta egy-egy lakóház tetejét.

Az időjárás Varga Viktor budakalászi házát sem kímélte, a szélvihar ugyanis levitte az épület tetejét. Az énekes közösségi oldalán mutatta meg, hogy az édesapja, az egyik barátja és az ő hatfős brigádja már másnap korán reggel ott volt a háznál, hogy helyrehozza a károkat.

Vasárnapi mentőakció. Két óra alatt sikerült véghez vinnünk a srácokkal. Újra van tető a fejem fölött!

– mondta Varga Viktor a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.

(Borítókép: Varga Viktor. Fotó: Zöld Fanni / Index)