Orbán Viktor megmutatta, milyen a róla elnevezett pizza

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én Kiskőrösön mond beszédet, és ebben az egyik helyi pizzéria meg is látta az üzleti lehetőséget. A PizzaPhone Pizzéria elkészítette az „Orbán Viktor-pizzát”, amelyen még narancskarikák is vannak. Az ünnepi beszéd és a róla elnevezett pizza apropóján a miniszterelnök most a közösségi oldalán jelentkezett be.

Holnap Kiskőrösön két dolog biztosan lesz. Orbán-beszéd és Orbán-pizza

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán. Bejegyzéséhez egy képet is posztolt, amelyen az áll: „Pizza és beszéd”.

A kiskőrösi pizzéria a közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök érkezése alkalmából limitált Orbán Viktor-pizzát készítenek. Mint írták, a narancsos pizza március 12. és március 19. között lesz kapható náluk.

BBQ, mézes alap, csirkemellcsíkok, sajt, narancskarikák, jalapeno paprika – ezekből áll a miniszterelnöknek készített pizza. A kis méretűt 3530 forintért, a nagyot 3810-ért, az óriási méretűt pedig 10 330 forintért adják majd.

Azonban nem Orbán Viktor az egyetlen, aki megihlette a pizzaszakácsokat, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnök is. A hajdúböszörményi Beregszászi Étterem és Rendezvényház étlapján ugyanis megtalálható a „Putyin kedvence pizza”, amely tejfölös alapon sonka, csülök, bacon, juhtúró és füstölt sajt feltétekkel kapható.

Levélben köszöntötte a határon túli magyarokat

Ahogy a korábbi években, Orbán Viktor miniszterelnök idén is levélben köszöntötte a határon túli magyar közösségek tagjait nemzeti ünnepünk előestéjén; a levelet számos helyi ünnepségen fel fogják olvasni – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden.

Orbán Viktor szerint 1848. március 15-e különleges helyet foglal el a világtörténelem lapjain. „175 év távlatából is csodálattal emlékezünk erre a makulátlan fényű napra, amikor a magyar nemzet vérontás nélkül, békében és egyetértésben vívta ki szabadságát” – írta.

Mi, magyarok történelmünk során sokszor bebizonyítottuk, hogy bátran fel merjük venni a harcot a ránk zúduló ellenséges túlerővel, ugyanakkor – más nemzetekhez hasonlóan – mégis jobban szeretünk élni a szabadságban, semmint meghalni érte

– fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette: évtizedeken át joggal és őszintén remélhettük azt, hogy Európa földjén nem pusztíthat többé háború. A mostani szörnyű időkben ezért még inkább szükségünk van a magyar szabadság iránytűjére, amely történelmünk annyi vészkorszakán vezetett már keresztül bennünket.

Békére vágyunk, és a béke pártján állunk – szögezte le a miniszterelnök, aki arról is írt: tisztelettel fordulunk más nemzetek felé, de ugyanezt a tiszteletet várjuk el a magyarok iránt Brüsszelben, Washingtonban és Kijevben is. Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy elhallgassanak a fegyverek, mert ez az egyetlen út, amely ma garantálni tudja a magyar emberek biztonságát és boldogulását a Kárpát-medencében – írta Orbán Viktor, levelét úgy zárva: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”