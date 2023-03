Ellepték a rendőrök az esztergomi szórakozóhelyeket

Esztergomban fokozott ellenőrzést tartottak a rendőrök a szórakozók biztonsága, a jogsértések felderítése és megelőzése érdekében. Olyan szórakozóhelyeket ellenőriztek, ahonnan több alkalommal is panasz érkezett már. Az akció eredményeként két körözött férfit is elfogtak.

Korábban még márciusban megírtuk, hogy egy fiatalt egy győri szórakozóhely előtt vertek meg brutálisan. Az áldozat egy 21 éves fiú volt, akit egy 16, egy 17 és egy 18 éves fiatal bántalmazott.

Ezt megelőzően pedig egy nyíregyházi szórakozóhely, a Mamma Mia Club előtt történt durva tömegverekedés. Akkor egy apa, valamint 21 és 19 éves fiai keveredtek összetűzésbe a biztonsági őrökkel, akik nem akarták őket beengedni a szórakozóhelyre.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság pedig 2023. március második hétvégéjén az éjszakai órákban nagyszabású fokozott ellenőrzést szervezett, amit két szórakozóhelyen és azok környezetében hajtottak végre, Esztergom területén.

Az akcióban a rendőrség mellett a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának, Esztergom Megyei Jogú Város Közterület-felügyeletének és a katasztrófavédelem munkatársai is részt vettek.

A helyszínek kijelölésében figyelembe vették a lakossági jelzéseket. Elsősorban olyan vendéglátóegységeket vettek górcső alá, amelyekkel kapcsolatban több panasz is érkezett a rendőrség felé, és ahol több intézkedésre is sor került az elmúlt hónapokban. Az egyenruhások az esti órákban közbiztonsági és közlekedésrendészeti ellenőrzéseket hajtottak végre a 18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorításának érdekében.

Az ellenőrzés eredményes volt; az éjszaka során a rendőrök 83 személyt igazoltattak, két körözött férfit fogtak el. Büntetőeljárást indítottak egy férfival szemben, aki ittas állapotban közlekedett személygépkocsijával, majd miután anyagi káros balesetet okozott, elhajtott a helyszínről.

A rendőrök rövid időn belül megtalálták a sofőrt, aki beismerte, hogy szeszes italt fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült. Ezt a vele szemben alkalmazott alkoholszonda is igazolta. Ezenfelül az egyenruhások egy nem megfelelő műszaki állapotú autót is kivontak a forgalomból, amelynek gumiabroncsai olyan kopottak voltak, hogy azok alkalmatlanok voltak a biztonságos közlekedésre. A sofőr részére helyszíni bírságot szabtak ki, a gépkocsi forgalmi engedélyét pedig elvették – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Emellett a társhatóságok a két szórakozóhelyen számos hiányosságot feltártak, amelyet a hatóság további intézkedések céljából továbbít a jegyző felé.