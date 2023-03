Összeült a magyar kormány, Orbán Viktornak nagyon sűrű a napja

„Reggel kormányülés, délután egyeztetések, este pedig irány Brüsszel” – sorolta Orbán Viktor. A fotó tanúsága szerint ezek közül a kormányülés (amelyet rendszeresen szerdán tartanak) már meg is kezdődött.

Hogy kivel vagy kikkel egyeztet délután a miniszterelnök, az a posztból nem derült ki, az viszont biztos, hogy Brüsszelbe az Európai Tanács csütörtökön kezdődő ülése miatt utazik. Ezzel kapcsolatban a minap részt vett egy előkészítő videókonferencián is.

Az uniós csúcstalálkozó napirendjén számos gazdasági kérdés, valamint az ukrajnai háború is szerepel. Ez utóbbival kapcsolatban az uniós országok képviselői kérdőre vonhatják a miniszterelnököt azzal kapcsolatban is: miért nem járultak hozzá ahhoz, hogy az unió külpolitikai főképviselője a tagállamok nevében állásfoglalást adjon ki a Vlagyimir Putyin elleni nemzetközi elfogatóparancsról. A minap az utóbbi témáról Kovács Zoltán kormányszóvivő is megszólalt a Twitteren.