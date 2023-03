Meghívott egy vécézésre az AVM, de más terveik is vannak

Akinek otthon és a munkahelyén is lehetősége nyílik testi szükségletei kielégítésére, fel sem tűnik, hogy milyen kevés nyilvános illemhely működik a fővárosban. Ingyenes meg még annál is kevesebb. A Város Mindenkié csoport a Széll Kálmán téren tartott „ingyenes közvécénapot". Meglátogattuk.

Mindig lehetne több. Kérdésünkre ezt válaszolta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, amikor arról érdeklődtünk, hogy jelenleg hány üzemképes közvécé található Budapesten. Pontos számot azért nem tudott mondani, mert ezeknek a fenntartói hálózata meglehetősen kaotikus. A Fővárosi Önkormányzat számai szerint a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) üzemeltetésében idén januárban 67 nyilvános illemhely működött, egy 2020-as felmérés szerint pedig a fővárosban összesen 128. Jelenleg két vécé építése is zajlik, de pontos számot azért nem tudtak mondani, mert az naponta változik, tekintettel a tervezett karbantartásokra és a nem tervezett rongálásokra. Mindezen felül vannak magántulajdonban lévő közterületi vécék is, melyre nincs rálátásuk. Bár a Budapesti Közművek is üzemeltet párat, az FCSM visszaszerzése után elvileg lehetőség nyílna rá – az észszerűség is ezt diktálná –, hogy egységesítsék a működtetésüket.

A Város Mindenkié csoport (AVM) pénteken a Széll Kálmán téri illemhely elé hirdette meg „ingyenes közvécénap” néven figyelemfelhívó megmozdulását azzal a céllal, hogy rámutassanak az alapvető közszolgáltatások közé tartozó ingyenes nyilvános illemhelyek fontosságára. A Város Mindenkié régóta küzd az ingyenes közvécék ügyéért, azért, hogy a hajléktalan emberek és más sérülékeny csoportok tagjai is méltó körülmények között tudják elvégezni szükségüket. Meggyőződésük, hogy

a nyilvános illemhelyek üzemeltethetőek térítésmentesen, tisztán tarthatóak, és diszkrimináció nélkül hozzáférhetővé tehetőek minden társadalmi csoport számára, ha van hozzá politikai akarat

– írták közleményükben. Hogy még a WC-kérdés is mennyire átpolitizálódott – és nem a konszenzuskeresés mentén –, arra a februári közgyűlésen Élő Norbert DK-s képviselő hozzászólása világított rá. A politikus a döntés indokáról, mely szerint az Esély Nonprofit Zrt. veszi át a Széll Kálmán téri illemhely üzemeltetését, szó szerint úgy fogalmazott:

Az a vállalkozó, aki a Széll Kálmán téren az illemhelyet üzemeltette, csődbe ment Orbán Viktor miatt.

A korábbi üzemeltető valójában a megemelkedett távhőárak miatt volt kénytelen visszaadni a fővárosnak a budai illemhely üzemeltetését (azonban a Keleti pályaudvarnál lévő érdekeltségét megtartotta). Kiss Ambrus az Indexnek azt mondta, hogy most készül épp a II. János Pál pápa téren egy új vécé, de azt elismerte, hogy az igényekkel a beruházások üteme nem tud lépést tartani. Miután ebben az évben volt olyan időpillanat, amikor a Fővárosi Önkormányzat folyószámlája mínusz 19 milliárdos egyenleget mutatott, a főpolgármester-helyettes szerint nem reális elvárás, hogy közvécéépítés terén érdemi előrelépést érhessenek el, ahhoz ugyanis 400-500 millió forint kellene.

A Széll Kálmán téri helyszínen a magunk részéről egyébként mindent rendben találtunk, egyedül a vécét karbantartó és felügyelő asszony akart rövid úton, Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor nevének sűrű emlegetése közepette elzavarni, miután kiderült, hogy újságíróként látogatnánk meg az intézményét.

Arra már a bejáratnál standoló AVM-aktivisták hívták fel a figyelmet, hogy az egész fővárosban összesen 23 darab térítésmentesen használható közvécé van, a Széll Kálmán téri pedig fizetős, úgyhogy ők most adnának is 250 forintot, hogy a hölgy átengedjen a kritikus ponton, és a tisztaságról személyesen győződhessek meg.

Az is kiderült, hogy a fővárosi közvécék közül csak 59 akadálymentesített. Az FCSM által üzemeltetett 67 illemhely fele személyzettel működő, fele pedig automata. Ez utóbbi az egyik legnagyobb akadálya az ingyenessé tételnek,

ugyanis mechanikus nyitóberendezésük ab ovo kizárja, hogy pénzbedobás nélkül bárki is kinyithassa. A civil szervezet most azért küzd, hogy állítsák át a berendezést, és elég legyen egy 10 forintos érme bedobása is a nyitáshoz, de azt is szeretnék, ha üzembiztosan zárható is lenne.

A közvécé-applikáció teszi Budapestet azzá, ami

– jelentette be még 2021-ben a főpolgármester a „Budipest” névre keresztelt telefonos applikációnak a bemutatásán. A fejlesztő szándéka szerint ez segít tájékozódni, és megmutatja, hol van a legközelebbi elérhető nyilvános vécé. Sajnos ez az app ma már nem elérhető, de a Google térképén kereshetők.

A Széll Kálmán tér három kerület területét is magában foglalja (I., II. és XII.), ezért az AVM megkereste az illetékes polgármestereket: V. Naszály Mártát, Örsi Gergelyt és Pokorni Zoltánt, illetve a Budapest Esély igazgatóját, Pirisi Károlyt is annak reményében, hogy hosszabb távon ne az FCSM, hanem egy szociális segítségnyújtással foglalkozó üzemeltető fogja össze a budapesti közvécéhálózatot, aki nem üzleti, hanem szociális alapon működteti azokat, és megteremti az ingyenes hozzáférés lehetőségét. Megkeresésükre eddig nem érkezett egyik önkormányzat részéről sem válasz.

A fővárosi nyilvános vécék számának növelését és ingyenessé tételét egyáltalán nem könnyíti meg, hogy a hosszú évtizedekkel, esetenként egy évszázaddal ezelőtt a föld alá épített illemhelyek (az első fővárosi vécé 1870-ben épült) értékes belvárosi ingatlanoknak számítanak, s van, aki ebben az illemhely-üzemeltetésnél is jobb üzletet lát. Nem véletlen, hogy a Jászai Mari térnél a McDonald's előtti vécé ma már kocsmaként működik. Sovány vigasz, hogy vécé is van benne.

