Titokban leváltották az egyik legfontosabb magyar parancsnokot

A januártól hatályos, 8/2023-as kormányrendelet szerint a honvédségnél „az állomány tagjának szolgálati viszonya felmentéssel abban az esetben is megszüntethető, ha a 45. életévét betöltötte, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik”. A hírek arról szóltak, hogy ennek alapján év elején több mint száz főtisztet és tábornokot mentettek fel a Magyar Honvédségnél. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcavezető mindezt a fiatalítással indokolta.

Most egy kecskeméti portál, a kecsup.hu számolt be arról, hogy a jelek szerint Ugrik Csaba dandártábornokot is leváltották a bázis éléről. A portál szerint a kecskeméti reptér volt parancsnokának is a fenti rendelet miatt ért véget a katonai pályafutása. Mindenesetre egy dolog biztos, február 1-jén őt is felmentették.

Mint írták, a jetfly.hu repülős portál február 16-án számolt be arról, hogy ünnepélyes keretek között vette át a repülődandár parancsnoki beosztását Gróf Gergely alezredes egy nappal korábban. A repülős lap a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Nonprofit Kft. portáljára, a honvedelem.hu-ra hivatkozott, onnan vette át az információkat, nem véletlenül, hiszen a ceremóniára csak a „katonai sajtót” hívták meg.

A honvedelem.hu-ról azonban később a hivatkozott cikket eltávolították.

A jetfly.hu tudósításában (amely tehát a honvedelem.hu azóta törölt cikkén alapul) ugyanakkor az is olvasható, hogy Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke méltatta a leköszönő parancsnok munkáját. Ugrik Csaba dandártábornok pedig eszerint az ünnepségen elmondta:

megtisztelő és felemelő érzés, egyben nagy felelősséggel járó feladat volt, hogy az alakulat parancsnoka lehetett. Megköszönte mindenkinek a kitűnő szakmai munkát, az elhivatottságot és a lojalitást, amivel támogatták vezetői munkáját.

Azt is megemlítették a cikkben, hogy a leköszönő parancsnok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja katonai pályafutását.

Nem akartak nyilatkozni a sajtónak sem

Ugrik Csaba búcsúztatásáról és Gróf Gergely parancsnoki beosztásának február 15-ei átvételéről még a bázis közösségi oldalán sem számoltak be, pedig ott korábban napi szinten posztolták az eseményeket. Gróf Gergely alezredes viszont február 16-án már mint dandárparancsok bukkant fel a Facebook-oldalon, azzal a hírrel, hogy fogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bázisra látogató hallgatóit. A poszt alatt páran még gratuláltak is a kinevezéséhez.

A kecsup.hu megkereste a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát, mert szerették volna egy portréinterjúban bemutatni az új parancsnokot, a sajtóosztály válaszlevelében viszont leszögezte,

hogy „az interjúval kapcsolatos kérést nem tudják teljesíteni”.

Hogy miért, azt nem indokolták meg.

A honlap szerint még mindig Ugrik Csaba a parancsnok

A honvedelem.hu-n belül, a kecskeméti bázis aloldalán még mindig Ugrik Csaba dandártábornok van feltüntetve a bázis parancsnokaként.

Ugyanakkor ez az aloldal a jelek szerint legutóbb 2020-ban frissült, azóta már számos alakulat nevét megváltoztatták a honvédségnél: az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázist is akkor nevezték át MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárra, és ezt a változtatást sem követte le még a honvédségi honlap.