Németh Szilárd megosztotta mindenkivel a család húsvéti menüjét

Németh Szilárd ezúttal is közzétette családja ünnepi menüjét: többnyire zsírt tartalmazó étel a férfiaknak, tészta az asszonyoknak, gyermekeknek. De a nagypénteki böjtöt természetesen tartja a család.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke többször is elkápráztatta már a követőit az ínyencségeivel a Facebook-oldalán, azonban most új szintre lépett a rezsibiztos. Ugyanis a Mandiner olvasóinak adott exkluzív betekintést az ünnepi menüjébe.

Nagypénteken Szent Péter-hal petrezselymes burgonyával és citromos vajmártás kerülhet az asztalra. Nagyszombaton bográcsban készült velős, csülkös pacallal készülhet Németh Szilárd; ezt különösképpen a férfiaknak ajánlja. A húsvéti rakott krumplit, a milánói makarónit pedig főképp az asszonyoknak, gyermekeknek ajánlja. Húsvétvasárnap csirkekocsonya kerülhet az ünnepi asztalra, „ahogy Márai Sándor szerette”, valamint székelykáposzta. Húsvéthétfőn a szendvicseké (tapasoké, bruschettáké) a főszerep nyúlmájpástétomos, snidlinges juhtúróhabos, paradicsomsalátás, sonkás tojáskrémes, padlizsánkrémes feltételekkel. Emellett Rákóczi-túrós pohárkrémmel, házi Sport szelettel, valamint tepertős pogácsával is készül Németh Szilárd.

De még itt sincs vége a történetnek, ugyanis nemcsak menüajánlatot, hanem egy receptet is megosztott mindenkivel az országgyűlési képviselő.

Másfél kilogramm (kg) krumplit meghámozok, vékonyra szeletelem, a felét a kivajazott tepsi aljára halmozom, sózom, borsozom. A fél kg nyers füstölt sonkát felkockázom, majd a krumplira szórom. Egy csomó medvehagymát és egy nagy fej lila hagymát apróra metélek, megy a sonkára. Jön rá a felszeletelt tíz, félkeményre főzött (hatperces) tojás, sózom, borsozom; majd a krumpli másik felével befedem. Hat deciliter (dl) tejszínt elkeverek hat dl tejföllel és némi sóval, majd ezzel nyakon öntöm, s máris mehet a 120 fokra előmelegített sütőbe három óra hosszára. Negyedóra pihentetés után tálalható, nálunk az asszonyok és a gyerekek kovászos uborkával falják be

– mondta el a húsvéti rakott krumpli receptjét Németh Szilárd.

Nem sokkal korábban Felcsúton egy gasztronómiai versenyen volt díszvendég Németh Szilárd, ahol elmondta, hogy „az étkezés nemcsak testi, hanem lelki feltöltődés is egyben”. Sőt, még az is kiderült, „a magyarok magyar Magyarországot akarnak, amihez a gasztronómia is hozzátartozik”.

