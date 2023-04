Karácsony Gergely: Roma polgártársaink felemelkedése mindannyiunk közös érdeke

Amikor 1971-ben London mellett megtartották az első Roma Világkongresszust, a résztvevők jelmondatnak ezt választották: „Opre Roma!”, amelynek jelentése: „Fel, cigányok!”. Ez a mondat egyszerre utal a cigányság optimista, minden helyzetből felállni képes attitűdjére, de utal arra is, hogy a roma közösségeknek ki is kell emelkedniük, ki is kell törniük abból a kiszolgáltatott, gyakran elnyomott helyzetből, amelyben a világ számos társadalmában, így Magyarországon is élnek. Sajnos azóta is – áll a bejegyzésben.

„Budapest mindenkié, így természetesen a főváros otthona megannyi roma honfitársunknak; sajnos sokan közülük szegénységben, mélyszegénységben élnek. Dolgunk, hogy segítsük őket kitörni onnan, és hogy ne érje őket hátrányos megkülönböztetés egy állásinterjún, egy lakásbérlésnél vagy a villamoson. Dolga van a kormánynak, dolga a városnak, és dolga mindenkinek” – tette hozzá a főpolgármester.

Roma polgártársaink felemelkedése mindannyiunk közös érdeke. Az előítéletek mindig tudatlanságra épülnek, ezért is tartom fontosnak, hogy legyen mindenki nyitott a cigányság történetének, kultúrájának, értékeinek megismerésére, egy különleges szolidaritásra, összetartásra és szeretetre épülő közösséget ismerhetnek meg

– írta Karácsony Gergely.

A Fővárosi Önkormányzat lehetőségei szerint kiemelten segíti a budapesti roma közösséget. Hamarosan új, felújított helyszínre költözhet a Romano Kher roma kulturális központ, amely így két helyszínen – a Népszínház utcában és A Király utcában – működik majd – fűzte hozzá.

„Új programot indítottunk, amellyel tehetséges roma fiatalok kapnak esélyt akár egy köztisztviselői életpálya elindítására. A fizetett gyakornoki program segítségével a felsőoktatásban tanuló roma/cigány fiatalok szerezhetnek értékes, mentorálással támogatott munkatapasztalatot Budapest Főváros Önkormányzatánál, az önkormányzat intézményeinél vagy gazdasági társaságainál. Emellett részt vehetnek a Romaversitas Alapítvány vezetőképző programjában is. Folytatjuk” – írta Facebook-oldalán a főpolgármester.