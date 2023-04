Köves Slomó: Érthetetlen, mit keresett Gyöngyösi Márton a széderesten

„Csodálatos széderestet tartottunk, amelyen különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén. Boldog pészahot!” – írta David Pressman az amerikai nagykövetség oldalán, még múlt héten.

Mint ismert, a vacsorán jelen voltak még a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége (Mazsihisz) képviselői, illetve Nagy Ervin színész mellett Gyöngyösi Márton, a Jobbik–Konzervatívok elnöke, aki korábban az alábbi mondatával híresült el a parlamentben: „Itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak.”

A vacsorára az Indexnek most reagált Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője, és keményen bírálta a Jobbik–Konzervatívok elnökének meghívását:

Gyöngyösi Márton a pészahi széderasztalnál körülbelül olyan, mint egy pedofil díszvendég az óvodai nevelésről szóló konferencián vagy a »néppártosodott Ku-Klux-Klan« vezetője a Martin Luther Day ünnepségen. Érthetetlen, odaengedése pedig tapintatlan, udvariatlan

– fogalmazott lapunknak, majd hozzátette: „Félreértés ne essék! A zsidóság hisz a megtérés, a tsuva erejében. 2012-ben azt az álláspontot képviseltem, hogy Szegedi Csanádnak, a Jobbik levitézlett, zsidó származású alelnökének meg kell adni a lehetőséget, hogy megtérjen. Ennek feltétele a közismerten rasszista pártból való kilépés, saját tévelygésének jóvátétele, értsd: közismertségének arra való felhasználása, hogy korábbi rasszista ideológiájának veszélyeire hívja fel a figyelmet. Saját személyes történetének példáján keresztül nyilvánosan lépjen fel korábbi elvei és a rasszizmus ellen.”

Kiemelte: erre az esélyt még Gyöngyösi Mártonnak is meg kell adni.

„Még akkor is, ha az Országgyűlés elmúlt évtizedeinek legantiszemitább felszólalásában a zsidó származású magyarokkal kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatról értekezett. Ennek dacára, ha Gyöngyösi Márton kilépne a rasszizmust hirdető Jobbikból, mindannyiunkkal megosztaná, hogyan is volt lehetséges, hogy egy antiszemita pártnak volt éveken keresztül élvonalbeli politikusa és szószólója, és azután hogyan jutott a felismerésre, hogy tévedett, nos, ez esetben neki is kellene esélyt adnunk a jóvátételre. Sőt, ha találunk rá valamilyen legitim okot, akár még egy széderestére is oda lehetne engedni. Persze ez esetben is nehezen lenne érthető, hogy milyen megfontolásból éppen ő az egyetlen meghívott politikus egy ilyen eseményen” – mondta lapunknak.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője hozzátette:

De Gyöngyösi Márton esetében nem erről van szó. Egy olyan pártnak az elnöke, amely hosszú éveken át szimbóluma volt a legújabb kori magyar rasszizmusnak, és maga ennek a pártnak a színeiben hozta vissza a Tisztelt Házba a nyílt antiszemita retorikát. Egy olyan pártnak a vezetője, amely az úgynevezett »néppártosodás« után is egy »tetűcsúszdásozó« és »judapestező« jelöltet indított az országgyűlési választáson, és mindeközben olyan elnöktársa volt, aki a »néppártosodás« közepette a menyegzőjén egy erősen »heil hitlerezésnek« látszó gesztussal ünnepelt.

Köves Slomó kifejtette, a zsidó hagyomány szerint a megtérés három lépésből áll. A megbánás, a megvallás és az elhatározás (a változásra). „Bölcseink azt tanítják, hogy ha háromból egy is hiányzik, akkor az olyan, mintha a tisztátalan ember alámerülne a tisztaságot hozó rituális fürdőben, miközben csúszómászót szorongat a kezében.”

Így szerinte erősen kétséges, hogy Gyöngyösi Márton a fenti három lépés közül akár csak egyet is őszintén megtett, az a bizonyos csúszómászó viszont nagyon erősen hozzá van tapadva.

„Így pedig, Gyöngyösi Márton hírhedt beszédét felidézve, az ember akár azt is gondolhatja, hogy Gyöngyösi két pászkafalat között a nemzetbiztonsági kockázatok iránt kutatva pásztázta az asztal körül ülőket. Jaj, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak, akik sötétséget világossággá tesznek, és világosságot sötétséggé, akik keserűt édessé tesznek, és édest keserűvé – tanította Ézsaiás 2700 évvel ezelőtt (Ézsaiás 5:20.)” – ismertette Köves Slomó az Indexnek.

Gyöngyösi Márton korábban az ATV Egyenes Beszéd című műsorában úgy fogalmazott, hogy a világ változásokból áll, és a pozitív változást mindenkinek el kell ismernie.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)