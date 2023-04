Kormányhatározattal gyorsítják fel a Hős utcai lakótömb kiürítését

A budapesti főispán, azaz Sára Botond Attila március közepétől levélben kérte az évekkel ezelőtt bontásra ítélt Hős utcai lakótömb még megmaradt lakástulajdonosait, hogy az „ingatlanuk forgalmi értékének megállapításához készülő előzetes szakértői véleményhez szükséges helyszíni szemléhez biztosítsák a bejutást” a megjelölt napon.

A Népszava beszámolója szerint a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. kérte erre a főispánt a TEK új műveleti komplexumának megvalósítása érdekében. A kormányhivatal jogalapként két kormányhatározatot említ, az első a komplexum megvalósításáról szól, a másiknak azonban csak a száma ismert (2024/2023), a pontos tartalma nem.

A lap megemlíti, hogy a kétezres sorszámozásúak szürke zónás kormánydöntések, amelyek nem titkosak, de nem is kerülnek be a Magyar Közlönybe. A komplexumot illetően is egy ilyen féltitkos határozat ad felhatalmazást arra, hogy a Hős utcai krízistömbben az eddigi minisztériumi, önkormányzati és egyéb próbálkozások ellenére ottragadt több mint félszáz tulajdonos ingatlanát kisajátítsák – írja a portál.

A bontás előtt az első lépés az ingatlanok igazságügyi szakértői becslése, és ez alapján tesz majd vételi ajánlatot az MNV. Amennyiben a lakástulajdonos nem fogadja el a felkínált összeget, akkor kezdetét veszi a kisajátítási eljárás.

A cikkből az is kiderül, hogy az épületek 317 lakásának csaknem fele volt magántulajdonban 2016-ban, a többi javarészt önkormányzati, kisebb részben állami bérleményként működött. 2017 végén a Kőbányai Önkormányzat 2,1 milliárdot kapott a Belügyminisztériumtól a szegregátum felszámolására. A tulajdonosoknak első körben 4,7 millió forintot ajánlottak, végül saját számításaik szerint átlag 6,3 milliót fizettek lakásonként. A tulajdonosok zöme a kártalanítást választotta, míg két lakást kisajátítással szereztek meg.