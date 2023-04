Egymilliós ágyra keveseknek futja, mégis otthon ápolják szeretteiket

A Budapesti Szent Ferenc Kórházban rendszeresen tartanak dietetikai, pszichológiai, ápolási tanácsadást azok számára, akik valamilyen okból maguk látják el ágyhoz kötött hozzátartozójukat. Toldy-Schedel Emil főigazgató az Indexnek elmondta, hogy a kórház átmeneti időszakra a körzetükhöz tartozó igénylőknek az ehhez szükséges eszközöket is térítésmentesen adja.

„Már a Covid-járvány előtt láttuk, hogy sokszor azért kerülnek be emberek az egészségügybe, mert otthon nem tudják ellátni őket, mivel hiányzik az ehhez szükséges eszköz és tudás. Elmondásuk szerint pedig mind a betegek, mind a hozzátartozók inkább otthon, semmint kórházban szeretnének lenni. Tapasztalataink alapján praktikus szakmai tanácsokkal mindez megoldható, ezért tartunk tematikus oktatásokat 2017 óta nagyjából kéthavonta intézményünkben” – mondta Toldy-Schedel Emil lapunknak.

Az érdeklődők számára ezeken a foglalkozásokon a kórház dietetikusa étkezési, pszichológusa a mentális egészség megőrzésére vonatkozó tanácsokat ad, ápolónők pedig bemutatják a legalapvetőbb technikákat, amelyekkel megkönnyíthető egy ágyban fekvő beteg otthoni ellátása.

Mint a főigazgató beszámolt róla, a koronavírus idején ezek a személyes oktatások szüneteltek, amit online próbáltak pótolni. A II. kerületben magas az idős lakosok aránya, köztük pedig sok rászoruló is van, számukra anyagi nehézségekbe ütközött a házi gondozáshoz szükséges eszközök beszerzése. Ebből kiindulva döntöttek úgy a Szent Ferenc Kórházban, hogy vállalják ezek beszerzését azok számára, akik elvégezték tanfolyamukat.

Több mint egymillió forint egy elektromos ágy

Külföldi egyházi kórházak közreműködésével, a kerületi önkormányzat és adományozók hozzájárulásával biztosították az ehhez szükséges fedezetet.

Az elektromosan állítható, mobilkeretes ágy az egyik ilyen, az ápolást jelentősen megkönnyítő kellék, amely nagyjából 1,2 millió forintos költséget jelentene, vagy 6–15 ezer forintos napi bérletet. Ez nem tartozik az NEAK által finanszírozott gyógyászati segédeszközök sorába, ahogy a felfekvés elleni dekubituszpárnák, paplanok, rollátorok (kerekes járókeretek), vagy a mozgássérültkocsik sem

– fejtette ki a Szent Ferenc Kórház főigazgatója. Hozzáfűzte: ezek jelentős összeget tesznek ki egy beteg számára, de a közegészségügynek a kórházi bent fekvés még nagyobb terhet jelent.

A jogszabály értelmében pedig tartási kötelezettsége van a gyermekeknek, ezért egyre több ember számára aktuális kérdés, hogy az idős szülő otthoni ápolását hogyan tudja megoldani. Kiderült, hogy a program kezdete óta évente 40-50 ehhez szükséges felszerelést szolgáltat az intézmény az ezt igénylő helyieknek. „Nagyjából fél év alatt amortizálódnak, ezért a visszaszolgáltatott tárgyak javításra szorulnak, aminek elvégzésével ismét beteghez kerülnek”– fűzte hozzá az intézményvezető.

A nagyobb méretű szerkezetek, például betegágyak kiszállításában az önkormányzatok segítenek a II. kerületi vagy XII. kerületi lakosok számára. Sokan azonban nem tudják, hogy hogyan kell ezeket használni, volt, hogy valaki ezért utasította vissza a gondozást megkönnyítő betegemelőt. Emiatt szorgalmazzák az igénylők számára a kórházban nagyjából kéthavi rendszerességgel tartott otthonápolás-oktatást.

Egy alkalommal 15-20 emberrel kezdik meg a foglalkozást, a legutóbbira többek között olyan érintettek érkeztek, akik stroke-on átesett vagy ágyban fekvő, idős, demens hozzátartozójukat látják el nap mint nap. „Annyi mindent kaptam tőle, hogy most csak visszaadom” – kezdte egy idős férfi, aki két éve Alzheimerrel diagnosztizált feleségéről gondoskodik. Kiderült, hogy egyedül végzi ezt a lelkileg is megterhelő munkát.

Ide lehet fordulni, ha ápolásra szorul az idős hozzátartozó

Bálint Amarilla, a Szent Ferenc Kórház pszichológusa biztatott mindenkit, hogy merjenek segítséget kérni a hozzátartozók az otthoni betegellátáshoz. A helyi önkormányzatok szociális osztályánál van arra lehetőség, hogy heti rendszerességgel családsegítő szolgálatot vegyenek igénybe.

Az ápolás szükségességét és módját a kórházi szakorvos javaslata alapján a családorvos rendeli el. Indokolt esetben ez 14 alkalommal TB-finanszírozottan valósulhat meg. A családtag az illetékes önkormányzatoknál pedig ápolási díjat kérvényezhet.

Az önkormányzatok által működtetett gondozási központoknál jövedelemarányosan térítésköteles ellátásra lehet kérelmet benyújtani, igény szerint étkeztetési, házi segítségnyújtásra, személyi gondozásra. Ez utóbbi magában foglalja a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást, fürdetést, de akár a helyi idősek klubjában nappali ellátást is lehet kérni. Ha a beteg állapota már olyan, hogy otthon nem lehet gondoskodni róla, akkor tartós elhelyezést kell formanyomtatvány kitöltésével kérvényezni a felvételt előkészítő csoportnál. Az interneten lehet tájékozódni a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekről és a férőhelyekről. Facebook-csoportok is jelenthetnek némi kapaszkodót.

Az ápolónak figyelnie kell saját mentális egészségére

A pszichológus figyelmeztette az érintetteket: a betegápolónak is szem előtt kell tartania, hogy a saját alapvető szükségletei is ki legyenek elégítve, gondolva itt az étkezésre, tisztálkodásra és mentális jólétükre.

A szeretteink állapotromlása ugyanis pszichésen megterhelő, ezért fontos, hogy tudjunk feltöltődni. Naponta 20 percre, hetente pedig legalább 1-2 napra ki kell szakadni ebből a helyzetből. Emiatt kiemelten fontos, hogy legyen, aki időnként tehermentesíteni tudja az embert

− emelte ki a szakértő. Javaslata szerint a korábbi hobbikról sem szabad lemondani, vagy keresni kell valami feltöltő, endorfintermelő tevékenységet.

Az ágyhoz kötött emberek állapotáról pedig elmondta, sokaknál kialakul a depresszió: már önmaga a mozgáshiány is dopamincsökkenést okoz, a korábbi képességek elvesztése pedig apátiát, frusztráltságot vált ki. Bálint Annamária kiemelte, a hozzátartozókkal ezért lehet a rászoruló agresszívabb, egy idegen segítővel azonban kevesebbet enged meg magának, ezért is fontos másokat is bevonni a feladatba. A gyógytornász javaslata szerinti mozgatás, ha járóképes, akkor egy séta a szabad levegőn, a kedvenc zenéi lejátszása kedvezően hathat a kedélyállapotára.

Akkor is itatni kell, ha nem szomjas

Fábri Rita dietetikus hozzáfűzte, hogy kedvenc ételei is kedvezően hathatnak a beteg hangulatára, például egy-egy kocka csokoládé jutalmazó falatként, diabéteszeseknél a cukormentes verzió. Etetésnél azonban veszélyes lehet a villa használata, ezért, főleg az ágyhoz kötötteknél, csak kanalat szabad használni.

Kiemelten fontos a bőséges 2-2,5 liter folyadék fogyasztása, amibe a lédús gyümölcsök, zöldségek és a leves is beleszámítandó. Ez lehet víz vagy tea, a gyümölcslé kismértékben ajánlott, annak magas cukortartalma miatt

− részletezte a táplálkozási szakértő. Hozzátette: az idősek kevésbé érzik a szomjúságot, ezért apránként javasolt itatni őket. A folyadékhiány következtében előfordulhat feledékenység, fejfájás, fáradékonyság, a szív munkáját is megnehezíti, és a vesét is károsítja. Mint mondta, egy-egy csésze kávé megengedhető, ami zöld teára is cserélhető.

„Az energiaszükséglet 55 év felett csökken – a nőknél 1800 kcal, a férfiaknál 2300 kcal maximumra, ennél magasabb kalóriabevitel elhízást okozhat, ami állapotromláshoz vezethet, és jelentősen megnehezíti az otthoni ellátást. Az időseknek napi 3 változatos, csökkentett zsír-, cukor- és sótartalmú főétkezésre van szükség, gyümölcsjoghurt tízórai, uzsonna kiegészítéssel, mindig adott időben” – mondta a dietetikus, aki a pépes étrendet csak átmenetileg, indokolt esetben javasolja, egy idő után ugyanis az ételek egyforma ízűek lesznek, így elvész az étkezés élvezeti értéke.

Fábri Rita ugyanakkor kiemelte, hogy a krónikus betegeknél az orvos személyre szabott táplálkozási tanácsait kell betartani. Hozzátette: egy felnőtt embernél nehéz a berögzült táplálkozási szokásokon változtatni, de egy járóképes embert jobban rá lehet venni, ha a vásárlásnál maga választja ki a megfelelő élelmiszert.

A fekvőbeteg ágyazási technikáját is bemutatták

Gajdos Tímea és Horváth Katalin ápolónők a kihelyezett elektromos ágy használatát maguk mutatták be, a matrac derékvonalig emelésével a gondozót is kisebb fizikai terhelés éri a betegmozgatás során, elkerülve ezzel a hát- és derékpanaszokat. A mozgatható korláttal el lehet kerülni a beteg leesését, de amikor szükséges, könnyen hozzá lehet férni.

A balesetek elkerülése céljából étkeztetni csak a beteget felültetve szabad, ha a kezét nem tudja jól használni, akkor szívószállal kell itatni

– ismertették a nővérek, akik azt az ágyazási és pelenkacserélési technikát is illusztrálták, amivel az ápoló egyedül is könnyen el tudja végezni a feladatot. Az ágyhoz kötötteket a felfekvés kialakulása kiemelten veszélyezteti, ez ellen dekubitusz- vagy hengerpárnák hajlatok alá helyezését javasolták, és ezen testrészek 2-3 óránkénti átmozgatását, valamint az erre kifejlesztett krémek használatát. Mint mondták, a mosdatást a testre és az intim részekre külön szivaccsal, felülről lefelé haladva, kézmeleg vízzel kell végezni, amibe lehet kevés tusfürdőt tenni, de az adott testrészt azonnal szárazra kell törölni és betakarni a szeméremérzet tiszteletben tartása miatt és a megfázás elkerülésére.

Az ápolók kiemelték: fontos, hogy közben kedvesen kommunikáljunk a beteggel, ugyanis a kiszolgáltatottságuk miatt szégyenérzet van bennük, ha ezt természetesnek veszik, méltóságuk kevésbé sérül, és szebbé tehetjük utolsó időszakukat.

(Borítókép: Ute Grabowsky / Getty Images)