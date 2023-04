Végleg bezár a paksi gyógyfürdő

A Paksi Gyógyászati Központban a város költségeinek csökkentése érdekében teljes mértékben megszűnik a gyógyfürdői szolgáltatás. Ennek következtében az alapító okirat módosítására van szükség. A helyi testület szerdai ülésén erről is döntést hoztak.

A paksi képviselő-testület szerdai ülésén 24 témát vitattak meg, beleértve a Paksi Gyógyászati Központ és a Paksi Városi Múzeum alapító okiratának módosítását is.

A gyógyászati központ alapító okiratának módosításával kapcsolatban Szabó Péter polgármester a TEOL szerint elmondta, hogy a Deák Ferenc utcai épületben megszűnik a betegellátás, a rendelések részben a Barátság utca 2. szám alá, részben pedig a gyógyászati központ fő telephelyére, a Táncsics Mihály utca 13. alá költöznek.

A gyógyfürdő épületének későbbi hasznosításával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, szeretnék megtartani az épület gyógyászati funkcióját, de az önkormányzat nem kívánja saját fenntartásban működtetni a medencéket.

A képviselő-testület továbbá úgy döntött, hogy a Paksi Képtár megszűnik. A Képtárban látható értékes festmények átkerülnek a múzeum épületébe, ahol továbbra is megtekinthetőek lesznek, de a képtár épületének fenntartása a város számára túl magas kiadási költségekkel járt, és a kihasználtsága is nagyon alacsony volt. A múzeumi feladatokat azonban továbbra is ellátja a város önként vállalt tevékenységként.