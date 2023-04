Ezeket nem lehet vinni a Kossuth téri szentmisére

Cikkünk frissül.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy minden résztvevő egyértelmű nyilatkozata alapján készen állnak a rendezvény lebonyolítására. Elmondta azt is, hogy kiemelt figyelemmel, valamint nagy tisztelettel és alázattal fordulnak a látogatás felé, Ferenc pápa rövid időn belül másodszor érkezik Magyarországra.

A politikus jelezte azt is, hogy a szervezés állami feladat, mindenben az egyház szándékaihoz, akaratához és döntéseihez igazodtak: a helyszínválasztásban és a programok tartalmában is, „egy alapvetően apostoli útnál ez így természetes”.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott, hogy Ferenc pápa apostoli látogatásra jön Magyarországra, a katolikus egyház fejeként, aki emellett államfőként hivatalos látogatást tesz Magyarországon. A meghívás is úgy történt, hogy a katolikus püspöki konferencia hívta meg a Szentatyát, ehhez kapcsolódott a magyar állam meghívása.

Ez egy lelki természetű látogatás. Az állami vezetőkkel történik találkozás, érint olyan témákat, amelyeknek van állami vonatkozása, de alapvetően apostoli látogatás

– húzta alá a miniszterelnök-helyettes, hozzátéve, politikai beállítottságtól függetlenül tisztelik Ferenc pápát, ezért azt kérte, legyen egyfajta isteni békéje az eseménynek, a politikai harc a pápalátogatás után ha folytatódik, reméli, hogy egy fokkal szelídebben, mint most, ő is erre fog törekedni.

Semjén Zsolt kifejtette, vannak állami és egyházi események. Az állami vonatkozás a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel való találkozás, majd a Karmelitában lesz egy pápai beszéd, ami a magyarsághoz szól. Kiemelte az egyházi iskolákba járókkal való találkozást a sportarénában, valamint a vasárnapi szentmisét.

A TEK látja el a személyvédelmet

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arról beszélt, nem lehet túlértékelni azt a tényt, hogy Olaszországon kívül Magyarország az egyetlen ország, ahova kétszer is ellátogat Ferenc pápa. Megköszönte a kormány támogatását is, hangsúlyozva, hogy kettős minőségében lesz itt a Szentatya, de elsődleges lelkipásztori útként fogja fel a pápa ezt az utat.

Halvány remény volt arra is, hogy vidékre látogasson Ferenc pápa, viszont világossá vált, hogy egészségi állapota miatt erre nem kerülhet sor. A határon túli magyarokat is várják a találkozóra, előrejelzések szerint sokan fognak érkezni. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára ezt azzal egészítette ki, hogy a Szentatya bízik bennük, az előkészületek jól haladnak.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója elmondta, hogy a pápa személyvédelmét a TEK látja el, valamennyi érintett szervvel együttműködve végezték a felkészülést, készen állnak, egészen az érkezéstől az elutazás napjáig érvényes ez.

Ezeket nem lehet vinni a Kossuth térre

Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes kifejtette, a biztosítás előkészületei hónapokkal ezelőtt kezdődtek, együttműködésben az egyházzal, a Terrorelhárítási Központtal, a vatikáni csendőrséggel és a svájci gárdával.

A rendőri biztosítás nemcsak a programok helyszínére, hanem megközelítési és távozási útvonalaira is kiterjesztették, rendőrök lesznek a pályaudvarokon és jelentősebb csomópontokon. Szükség lesz forgalomkorlátozásokra, egyes útszakaszokat, tereket, időszakosan lezárnak, bizonyos helyeken megállási tilalom lesz, ezekről a police.hu-n adnak részletes tájékoztatást. Ha valaki olyan helyen parkol, ahol tiltva lesz, és nem áll onnan időben, akkor elszállítják a gépjárművet, ezzel kapcsolatban működtetni fognak egy zöld számot, ami 0-24-ban elérhető lesz.

A rendőrfőkapitány-helyettes azt kérte, aki tudja válassza a tömegközlekedési eszközöket, azok közül is elsősorban a földalattiakat, ebben korlátozás csak a 2-es metró Kossuth téri megállójánál lesz a szentmise idején. Vasárnap sokan fognak érkezni a Kossuth térre, ezért mindenkit arra kért, hogy a lehető leghamarabb induljon el otthonról.

Összeállították azoknak az eszközöknek a listáját, amit nem lehet bevinni a Kossuth térre, például: szeszes ital, pirotechnikai eszközök, üvegtárgyak, fémtermoszok, távirányítású eszközök, kerékpár, roller, vagy például élőállat. Kuczik János Zoltán végül mindenki türelmét és megértését kérte, a rendőrség felkészült a feladatra, a technikai eszközök és a humánerőforrás rendelkezésre áll.

Kovács Zoltán összefoglalóan aláhúzta, gyakorlatilag két hónapjuk volt megszervezni a látogatást, jelenleg is több százan dolgoznak azon, hogy a helyszínek úgy álljanak rendelkezésre, ahogy megtervezték. Világszínvonalú eseménnyel készülnek, ami megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban is.

Semjén Zsolt: Azokat is várják a szentmisére, akik kordont bontottak

Semjén Zsolt Bayer Zsolt korábbi szavaira vonatkozó kérdést kapott, erre válaszolva úgy fogalmazott, hogy soha nem tagadja meg a barátait, Bayer Zsolt pedig a gyermekkori barátja, de ő nem a szóvivője, Bayer Zsolt független személy, aki a gondolatait csomagolás nélkül szokta elmondani.

A miniszterelnök-helyettes azt is leszögezte, Bayer Zsolt nem hirdetett békemenetet, ő egyébként ellenezne is mindenféle politikai rendezvényt, szimbólumot, áthallást, azokat is várják a szentmisére, akik kordont bontottak, mindenkit, aki tiszteli a pápát. Semjén Zsolt azt kérte, hogy pártpolitikai dolgot senki ne csináljon, viszont politikai beállítottságtól függetlenül mindenkit várnak.

Semjén Zsolt a migrációra vonatkozó kérdésre világossá tette, érthető, hogy a Szentatya a menekültek, az üldözöttek szempontjait képviseli. Magyar vezetőként nagy tisztelettel meghallgatja ezt, támogatják is a karitatív szervezeteket, de állami vezetőként az a feladata, hogy védje a népet. A Szentatya kötelessége az egész világ szempontjainak képviselete, míg nekik a magyar nemzeti érdekeket kell képviselni, de nyitott szívvel arra, hogy ahol tudnak, segítenek. A miniszterelnök-helyettes a szexuális visszaélések ügyéről közölte, a magyar állam szempontjából érdektelen, hogy az illető milyen foglalkozású, mindenkire ugyanúgy vonatkozik a Btk.