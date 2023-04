Napokon belül visszakapják az utasok a Keleti pályaudvar utascentrumát

Május első hetében nyit az akadálymentesített Keleti Utascentrum – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán a MÁV. A vasúttársaság képeket is közölt a metróállomás és a vágányok közötti, teljesen megújult területről, ahol új mozgólépcsőket, lifteket és mosdókat is kialakítottak.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára kedden a helyszínen tartott sajtóbejáráson elmondta, hogy a budapesti Keleti pályaudvar utascentrumát 1,9 milliárd forintból újították fel, a beruházás a kormány és az Európai Unió finanszírozásával valósult meg.

Az államtitkár elmondta, az 1542 négyzetméteres utascentrum felújításának célja az volt, hogy a fővárosi pályaudvar megfeleljen a kor követelményeinek mind az utazók, mind a dolgozók szempontjából.

A felújított területen meg lehetett tekinteni az akadálymentesített új pénztárakat, lifteket, korszerű mosdókat, vandálmentes szanitereket és a külön kialakított baba-mama szobát, ezeket az utazóközönség május első hetétől használhatja. A felújítás keretében a dolgozók számára modern irodákat, irattárat, pihenőt, teakonyhát és más kiszolgálóhelyiségeket létesítettek.

Vitézy Dávid, közlekedésért felelős korábbi államtitkár szintén a közösségi oldalán számolt be az utascentrum megnyitásáról. Mint írta, örül, hogy végre megnyílik az utascentrum, mivel végre egy akadálymentesített és színvonalas terület köti össze a pályaudvart és a metrót.

A beruházást két éve kezdtük, s bár nem volt minden lépése zökkenőmentes, a kettes metró felújítása és a négyes metró átadása óta érzékelhető adósságot sikerül most törleszteni azzal, hogy akadálymentes és színvonalas kapcsolat létesült európai uniós és kormányzati támogatás segítségével a metró és a pályaudvar között

– írta bejegyzésében Vitézy Dávid.