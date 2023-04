Gyurcsány Ferenc elmondta, mi bántotta Vágó Istvánt

Szombaton reggel érkezett a hír: meghalt Vágó István. A népszerű televíziós műsorvezető, szerkesztő, a hazai televíziós kvízek legsikeresebb alakja, a Szkeptikus Társaság alapító tagja, a Demokratikus Koalíció tagja 74 éves volt.

A magyar közvéleményt megrázta a váratlan halálhír. Sokan a közösségi médiában búcsúztak Vágó Istvántól.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke először egy rövid Facebook-posztban búcsúzott, kora délután azonban egy hosszabb bejegyzést is közzétett. Az emlékezését úgy kezdi: mint a többség, eleinte a tévéből ismerte meg Vágó Istvánt, „majd amikor már politizálni kezdtem, észrevettem a Szabad Demokraták rendezvényein. Azt hittem, párttag. Mint később kiderült, nem volt” – fogalmazott, hozzátéve:

A politikus kitért arra, hogy minden nyáron van egy este Kötcsén, amikor liberális kötődésű emberek, házaspárok a vendégei egy délutántól késő éjszakába nyúló beszélgetés, vacsora során. „Pista és felesége, Judit minden alkalommal itt volt reggelig” – írta, hozzátéve: „Akik közelről ismerték, nekik nem meglepetés, hogy a végére mindig ő vitte a szót. Messzi tájak történetei, nyelvészet, történelem adta hol komoly megjegyzéseinek, hol anekdotáinak tárgyát, keretét. Csipetnyi füstszűrős szipkába illesztett cigaretta a szájban, derűs mosoly, hangos felnevetés”.

Gyurcsány Ferenc ezután arról is írt, hogy Vágó Istvánt zavarták azok a szerinte igaztalan kritikák, amelyeket a bírálói részéről kapott.

Bántották dolgok. Hogy voltak, kik szinte üldözték. Mert a támadók szerint aki külkereskedő volt az átkosban, az biztos jelentett is, mert a Legyen Ön is milliomos!-ban ő pontosan tudta előre a pontos válaszokat – gyötörték hazugul. Nincs okunk megbocsátani nekik. Ez Pista dolga lehetne, de most már ez is a sírba vész.