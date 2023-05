Megszólalt az M0-áson elgázolt idős férfi családja

A Spanyolországban élő lányától és unokájától tartott haza felé az 92 éves román férfi, akit vasárnap este gázoltak halálra az M0-ás autópályán. Az idős embert először egy kibusz gázolta el, majd több tucat kocsi is áthajtott rajta. Az áldozat lánya szerint a férfi csak egy palack vizet szeretett volna venni, ezért szállt le a turistabuszról.

A 92 éves Vasile Mitrenca órásmester volt, és éppen a spanyolországi Fraga városából tartott haza felé amikor elgázolták az M0-áson vasárnap este. Az idős férfi a lányánál és unokájánál volt látogatóban, ahonnan szombat éjjel indult el egy turistabusszal.

A buszon összesen nyolcvanan utaztak, amely a család otthona közeléből indult és a romániai Contanzába tartott. Alina Cristea Mitrenca, a férfi lánya az RTL Híradónak nyilatkozva azt mondta, hogy egy nappal később Budapest mellől az autópálya pihenőből hívták fel.

Egy nő ült mellette. Kilenc óra 11 perckor hívott. Azt mondta, hogy eltűnt az apukám és mindenki őt keresi. Nem sokkal később szörnyű hírt kapott. Fél tízkor már a sofőr hívta anyámat, hogy meghalt a papa

– tette hozzá.

A család elmondása szerint a hatóságok nem árultak el részleteket a tragédiáról, de azt sem értik, hogy miért nem vigyázott valaki az utasok közül idős férfira.

Az áldozat lánya szerint az apja csak egy palack vizet szeretett volna venni, ezért szállt le a buszról. De az étteremben nem kapott, és ezért azt gondolhatta, hogy a túloldalon tud venni, ezért mehetett át az úton.

Az asszony azt is elmondta, hogy az férfi nem ivott, semmilyen egészségügyi problémája nem volt. A jogosítványát éppen most, 92 évesen hosszabbították meg, Romániában saját autója is volt. Szép élete volt. Igazi jó ember volt – tette hozzá.

Mint megírtuk, A rendőrök 2023. május 2-án reggel Diósdon, az Arany János utcában találták meg a roncsolódott járművet. Azóta kiderült az is, hogy a sofőrön kívül még ketten utaztak az autóban, az összetört kisbuszt településen leparkolták, rendszámát levették, majd egy másik kocsiba átültek, és távoztak a helyszínről.