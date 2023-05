Tíz vádlott már beismerte a bűnösségét a Schadl–Völner-perben

Május 4-én lesz jelenése a Fővárosi Törvényszék következő előkészítő ülésén annak a tíz vádlottnak, aki februárban beismerte a bűnösségét.

A tíz vádlottból hat bírósági végrehajtó is lemondott a tárgyaláshoz való jogáról,

elfogadva ezzel az ügyészség által indítványozott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, ötmillió forint pénzbüntetést, továbbá azt is, hogy öt évre eltiltják a jogi végzettséghez kötődő foglalkozástól.

Felfüggesztett börtönbüntetések

A hat végrehajtó mellett bevallotta a bűnösségét a XXI. rendű vádlott, P. Béla István, a végrehajtói kar egykori hivatalvezetője is, akinek az esetében felfüggesztett szabadságvesztés, hárommillió forint pénzbüntetés és a közszolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatástól való eltiltás kiszabását kérték. Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a XVI. rendű vádlott, P. B. kormányhivatalnok is, akire másfél évi börtönt kértek három év próbaidőre felfüggesztve, valamint egymillió forint pénzbüntetést. Beismerte bűnösségét a XIX. rendű vádlott, B. László építési vállalkozó is, akit az elsőrendű vádlott bízott meg nyaralójának felújításával és átalakításával. Ő kétévi börtönt kaphat négy év próbaidőre felfüggesztve, és 15 millió forint pénzbüntetést. A XXII. rendű vádlott, P. Márton egy követeléskezeléssel foglalkozó cég vezetője, akire a vádhatóság 2 év, 4 évre felfüggesztett szabadságvesztést és 8 millió forint pénzbüntetést kért.

Völner Pál ügyvédje sérelmezi, hogy nem férnek hozzá a bűnjelekhez „Továbbra is a tárgyalóteremben szeretném elmondani az üggyel kapcsolatos álláspontomat, és nem a sajtóban” – nyilatkozta az Indexnek Papp Gábor, az ügy másodrendű vádlottjának, Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárnak a védőügyvédje. „Azt ellenben szívesen elmondom: remélem, a sajtó számára az ártatlanság vélelme iránti igény legalább olyan erős lesz, mint a sajtószabadság fontossága” – tette hozzá. Az ügyvéd sérelmezte, hogy a vádemelés után 8 hónappal a bűnjelekhez például még egyáltalán nem fértek hozzá.

Korrupciós kapcsolatok

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott, Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki a másodrendű vádlottal, Völner Pál akkori igazságügyi államtitkárral. Ennek keretében Schadl jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig 2–5 millió forintot, összesen legalább 83 millió forintot – adott a politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta.

Schadl hét társával megállapodott abban, hogy önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapnak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy teljes egészében visszakérte tőlük.

Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert.

A vádirat a 22 terhelt egyéb – korrupciós, gazdasági és vagyon elleni – bűncselekményeit is tartalmazza.

További menetrend

Vagyis csaknem két és fél hónap után dr. Tóth Erzsébet tanácsvezető bíró előtt folytatódik az előkészítő ülés, amelyen a bíróság a VII., VIII., IX., X., XI., XII., XVI., XIX., XXI. és a XXII. rendű vádlottak beismerő nyilatkozatainak elfogadásáról dönt. Eredetileg február 27-ére tűzték ki a folytatást, ám a bíróság azt május 4-ére halasztotta, ugyanis

az előkészítő ülés harmadik napján számos olyan észrevétel hangzott el, amely alapján a döntés elhalasztása indokolttá vált.

Miután a bűnösségüket tagadó fővádlottak nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról, az ő ügyük bírósági tárgyaláson folytatódik. A Fővárosi Törvényszék a következő időpontokra tűzte ki a korrupciós per tárgyalásait: május 16., 18., 23., 25., 30., június 1., 5., 6., 13., 15., 20. és 22.

Mi történik az előkészítő ülésen? Az előkészítő ülést a 2017-es büntetőeljárási törvény tette kötelezővé minden büntetőügyben. Ezen az ügyészség ismerteti a vádat, majd a bíróság a vádlottakat egyenként hallgatja meg, akiknek lehetőségük van beismerő vallomás megtételére. A vádlottak és védőik kifejthetik a váddal kapcsolatos álláspontjukat, bizonyítási indítványokat tehetnek, közreműködhetnek a büntetőeljárás további menetének alakításában. Teljes körű beismerés esetén a bíróság ítéletet hoz. Vagyis az ügy az előkészítő ülésen befejezhető. Ha ugyanis a vádlott a vád tárgyává tett cselekményben beismeri a bűnösségét, a bíróság végzéssel határoz a nyilatkozat elfogadásáról.

