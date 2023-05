Komoly konfliktus alakult ki Gulyás Gergely és Karácsony Gergely között a Facebookon

Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergely nemrég bejelentette: a budapestiek dönthetnek a Lánchíd végleges forgalmi rendjéről, vagyis arról, hogy a felújítási munkálatok befejezése után visszaengedjék-e az autókat a legendás dunai átkelőre vagy sem.

A tárcavezető csütörtökön azt mondta, hogy szerinte az autómentes Lánchíd nem környezetbarát, mivel neki például a távolabb levő Erzsébet híd felé kellene kerülnie Kormányinfó után, hogy feljusson a Karmelitába.

Ez a megjegyzés megütötte Karácsony Gergely fülét, aki a közösségi oldalán azt írta, „itt az ideje, hogy a kormánypárti politikusok egy kicsit kiszálljanak az állami autókból, lélegezzenek nagyot, nézzenek körül, és vegyék például észre a budapesti közösségi közlekedést”.

Nagyot fognak csodálkozni. Rájöhetnek például, hogy szirénázás nélkül is gyorsan el lehet jutni még a várba is. Hogy segítsem ezt a felismerést, küldök BKK gyűjtőjegyet Gulyás Gergelynek, lehet vele menni a Lánchídon is. Meglátja, jó lesz