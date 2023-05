Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Tanítaniuk kéne az elbocsátott katonáknak

Felhívta a figyelmet arra: alapvetően megváltozott a biztonsági helyzet Európában, és a hadseregnek megfelelő elrettentő erőt kell felmutatnia ahhoz, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek. Kiemelte: a honvédelem mindannyiunk közös ügye, és várják azokat a fiatalokat, akik ehhez, a haza fegyveres védelméhez akarnak csatlakozni. Az iranyasereg.hu oldalon fogadják azokat, akik hivatásosként vagy tartalékosként akarnak csatlakozni a haza fegyveres védelméhez − közölte az MTI.

A miniszter az ukrajnai háborúról szólva elmondta, Magyarország mindenképpen ki fog maradni a háborúból, és mindent megtesznek azért, hogy tűzszünet legyen és béketárgyalások kezdődjenek, mert amíg a fegyveres konfliktus nyílt, addig fennáll a szándékos vagy véletlen eszkaláció veszélye.

Hangsúlyozta: a magyar haderő feladata, hogy a magyar emberek biztonságát garantálja, ezért folytatják a haderőfejlesztést. Ennek része az eszközök beszerzése, a harci szellem fejlesztése és a szervezeti átalakítás, mint amilyen a Területvédelmi Erők Parancsnokságának létrehozása áprilisban. Ezek összessége épít fel egy olyan elrettentő erőt, amivel számolni kell a régióban, és ami segít megőrizni Magyarország békéjét.

A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy

kedden kapott csapatzászlót az új parancsnokság,

jelezve, hogy a területvédelmi tartalékosoknak nagyon fontos szerepük van és lesz a haza védelmében.

Mint mondta, a parancsnokság a már korábban megalapított két és idén létrejött további öt területvédelmi ezredet irányítja, és „elviszi” a magyar katonát az ország teljes területére. Jelezte: a hivatásos haderő „támaszpontszerűen” van jelen az országban, a területvédelem azonban a helyi tartalékosokra, a helyismeretükre építve, helyben kiképezve, helyben maradva, speciális feladatrendszerrel egészíti ki a hivatásosokat, „a kettő együtt adja a teljes magyar haderőt”.

A miniszter szólt arról is: fontosnak tartják, hogy nőjön a magyar katona ismertsége és megbecsültsége, ennek része mások mellett a honvédelmi táborok rendszere, valamint a kadétiskoláké, aminek a kiterjesztésén most is dolgoznak.

Hozzátette: