Az elhagyott Jobbik legyint a Momentummal való frigyre

„A Momentum feladata, hogy sokszínű szövetséget hozzon létre, olyan új többséget, amiben helye van annak, aki egyetért közös céljainkkal. A Momentum egy nyitott közösség, ami az igazság és az emberség pártján áll. Nem a szekértáborokat erősítjük, mert nem értünk egyet a megosztásra épülő politikával. Mindenkit, akinek elege van ebből, mindenkit, aki változást szeretne és mindenkit, aki unja a fekete-fehér világot, vár a közösségünk. Számunkra az a fontos, hogy aki csatlakozik, legyen őszinte, ismerje el a hibákat is, és szándékai tiszták legyenek” – olvasható az átlépésekről tájékoztató momentumos közleményben.

A Momentum sajtóosztályán keresztül Lengyel Máté az Indexnek azt nyilatkozta: tizenhat év után jutott el arra a pontra, amikor úgy érezte, lezárult egy fejezet az életében, és csatlakoznia kell ahhoz a közösséghez,

Kérdésünkre, hogy beszélt-e előzetesen a Jobbik – Konzervatívok vezetőivel a kilépési szándékáról, és ahhoz mit szóltak, a nyíregyházi önkormányzati képviselő azt válaszolta: beszélt a párt vezetőivel, akik elfogadták a döntését. Másik kérdésünkre, hogy szerinte van-e jövője a Jobbiknak a magyar politikában, diplomatikusan úgy fogalmazott:

Azért a Momentumot választotta, „mert a Momentum szerint valamit radikálisan másképpen kell csinálni, mint az elmúlt 13 évben, hiszen eddig minden Fidesz-kétharmadhoz vezetett”. Lengyel Máté megjegyezte, hogy a Momentum „nagyon helyesen” a hangsúlyt a parlamenten kívüli politizálásra és cselekvésekre teszi.

„Összegyűjtik és eljuttatják a rászorulóknak a kormány hazug, szankciós konzultációját; már kétszer jártak Ukrajnában és segítettek aggregátorokkal a kárpátaljai magyaroknak; katatüntetéseket szerveztek országszerte; sikerre vittek egy népszavazási kezdeményezést Egerben a helyi elkerülőúttal kapcsolatban; kastélymentésbe kezdtek, Edelényben 200 fős tüntetést szerveztek Lázár János kastélyprivatizációs terve ellen, és mindent megtesznek Debrecenben a vízzabáló, vízmérgező akkugyár ellen” – közölte a nyíregyházi önkormányzati képviselő.

A ki- és átlépésével kapcsolatban Lengyel Máté a Facebook-oldalán azt írta: úgy érezte, hiába a sok év és közös munka, a talpra állás vagy a hosszú távú építkezés helyett a Jobbik vezetése teljesen más utat választott, amihez már nem kívánt asszisztálni.

A Momentum hívott. Én csatlakozom! Csatlakozom, mert nyitott közösségként a Momentum a jobboldal felé is nyit, amivel egy olyan sokszínű szövetség jöhet létre, amely egy sokrétű társadalomban hitelesen képviselheti a változásra vágyó magyar polgárokat. Ez pedig elengedhetetlen egy valódi korszakváltáshoz

– fogalmazott a nyíregyházi önkormányzati képviselő.

Hogy a Momentumtól milyen konkrét lépéseket látott, amelyeket aztán a jobboldal felé tett nyitásként értékelt, Lengyel Máté kifejtette: történészként a liberalizmusról Kossuth, Széchenyi és Deák személye ugrik be neki először, és úgy gondolja, hogy a magyar társadalomban megvan az igény egy nemzeti liberális pártra.

„Olyanra, amely a magyar érdekeket nem elárulja, hanem képviseli Moszkvával szemben is, olyanra, amelyik el mer menni Kárpátaljára, Kijevbe, adományokkal segíti a háborútól szenvedő honfitársainkat, és tiszteli az áldozatot, amit hoznak, hogy megvédjék közösségüket a birodalmi agresszióval szemben a határon túl is” – tette hozzá az újdonsült momentumos politikus.

„A jövő itt van, kezdjük újra! Örülök, hogy itt vagy!” – írta Lengyel Mátét Facebook-oldalán egy hozzászólásban Stummer János, a Jobbik egykori alelnöke és országgyűlési képviselője, aki tavaly novemberben lépett be a Momentumba.

Józsa Bálint hasonló okokkal indokolta átlépését, mint Lengyel Máté. A Facebook-oldalán azt írta: egy év folyamatos töprengés és tépelődés után hozta meg azt a döntést, hogy újult erővel áll a kihívások elé és cselekedni fog. A kecskeméti képviselő úgy gondolja, hogy „a Momentum az a párt, ami képes gátat vetni az orbáni arroganciának és megfékezni nemzetünk kifosztását”. Szerinte a Momentum alkalmas arra, hogy erősítse az ellenzéket, és reményt adjon „a letargiában lévő társadalomnak” az elkövetkező, sorsdöntő választásokon.

Döntésem talán meglepő lehet sokak számára, a múltban talán a Momentum és az én értékeim jóval távolabb álltak egymástól. Be kell azonban látni, hogy a Momentum és annak közössége következetesen és megalkuvást nem tűrően képviseli az emberséges és igazságos Magyarország értékeit, ami számomra is inspiráló, ami számomra is kiemelt érték