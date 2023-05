Hadházy Ákos: Cannabis nő a lombkorona nélküli lombkoronasétány körül

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán posztolt ismét a a lombkoronasétányról.

„Kender (Cannabis) nő a lombkorona nélküli lombkoronasétány körül. Az általam megkérdezett növényvédő szakember szerint amit látunk, az valószínűleg a Cannabis sativa lesz (a Wikipedia szerint THC-t nagyobb arányban tartalmaz, mint CBD-t – 15-20 százalék THC-tartalom – ezért hatása inkább »agytekerős, flesselős, nevettetős«, de majd akkor lehet biztosabbat mondani, ha nagyobbra nő a növény”.

A politikus szerint az is elképzelhető, hogy a kisebb hatóanyagtartalmú Cannabis ruderalisról van szó, aminek csak allergizáló hatása van.

A polgármester pert vesztett

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a nyírmártonfalvai fideszes polgármester egy lombkoronasétány megépítésére 60 millió forint uniós támogatást kapott. De a fejlesztés megvalósítása közben tarra vágták az erdőt, így a lombkoronasétány mellől ma már a lombkorona teljesen hiányzik.

A polgármester azt mondta, mivel a média az elmúlt időszakban vérig sértette és lejáratta a lombkoronasétány ügyével, ezért azokat a médiumokat, amelyek erről tudósítottak, mind beperli, és amíg ennek nincs vége, addig nem kíván senkivel szóba állni.

A pereskedés el is kezdődött az Átlátszóval, amely először számolt be a különös uniós pályázatról. A városvezető szerint a cikk valótlan információkat tartalmaz, és a személyiségi jogait, jó hírnevét is megsértette.