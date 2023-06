A legfrissebb adatok szerint 2021-ben Magyarország 32 büntetés-végrehajtási intézetében 18 623 fő töltötte büntetését valamely büntetés-végrehajtási intézményben. Jelentős részük ugyan magyar állampolgár, mégis egyre nő azok száma, akik más ország lakosai és nálunk embercsempészet miatt vannak elítélve.

Egy 2022 végi adat szerint a rabok 13 százaléka embercsempészet miatt tölti büntetését a magyar börtönökben, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát.

A börtönök túltelítettsége, a külföldi és más hagyományokkal rendelkező rabok által nehezített körülmények, az EU-s források elmaradása, mind-mind hatással volt a mai helyzet kialakulására – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legutóbbi összegző tanulmányában, amely a büntetés-végrehajtás gazdasági vonatkozásait elemezte. A börtönök gazdasági szempontból inkább deficitet, mint többletet termelnek, így várható volt, hogy a kormány valamelyest új szabályozással felülvizsgálja a korábbi döntéseket.

A magyar börtönökben jelenleg 2600 külföldi embercsempész van. A Szegedi Fegyház és Börtönben minden ötödik elítélt külföldi embercsempész. Amint arról az Index is beszámolt az embercsempészek egy részének szabadon engedéséről döntött a kormány azzal a kitétellel, hogy 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarország területét. Az intézkedést a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsoksága azzal magyarázta, hogy az embercsempészek büntetésének végrehajtásával összefüggő terheket ne a magyar adófizetők fizessék meg.

A bűncselekmény típusokat tekintve egyébként még mindig a legelterjedtebb a lopás, a regisztrált cselekmények több mint 50 százalékát az ilyen jellegű vétségek teszik ki.

Az Oeconomus kutatása szerint Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően a büntetés-végrehajtási intézetekben is bevezettek reformokat , amelyek ezáltal megfelelnek a közös szabályoknak is. (Az intézmények belső tereinek átalakítása mellett nagy hangsúlyt helyeztek az oktatás és szakképesítés lehetőségének bővítésére, valamint a foglalkoztatási formák minőségi újraszabályozására is.) Mindazonáltal a hazai börtönök telítettségét nem sikerült kellő módon csökkenteni, jelenleg is magas az itt tartózkodók száma.

(Borítókép: A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Budapest Fegyház és Börtön épületei a fővárosi Kozma utcában 2022. április 29-én. Fotó: Róka László / MTI)