Ezerkétszázadik a nemzetközi rangsorban az Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetem súlya fokozatosan megnőtt a felsőoktatási szférában, a 7 karon mintegy 12 ezer hallgató tanul, 130 szervezettel kötöttek együttműködési megállapodást. Biztosabbá vált a finanszírozás: a modellváltással 2,5-szeresére növelték a működésre és fejlesztésre fordítható forrásokat, és jelentős béremelést hajtottak végre – ismertette Varga Mihály pénzügyminiszter, az intézményt fenntartó vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának lemondott vezetője.

A tárcavezető úgy látja, az egyetemek és a gazdasági szereplők együttműködésének erősítésével jelentősen megnőtt az ország fejlődési lehetősége. Ennek része volt az Óbudai Egyetem modellváltása is, aminek révén mára az ország egyik legnépszerűbb egyetemévé vált, a nemzetközi rangsorban a világ 1200 legjobb felsőoktatási intézménye között szerepel. Az egyetemen számos határon túli magyar fiatal is tanulmányokat folytat. A miniszter arra is kitért, hogy

az idei évben a tavalyinál 30 százalékkal többen jelentkeztek ide és már most is innen kerül ki minden harmadik mérnök a magyar felsőoktatásból.

Az elmúlt időszakban többen szereztek doktori címet, többszörösére emelkedett a publikációk száma és megnyílt az út a kutatás-fejlesztési tevékenységek előtt, amit a tudományos-innovációs parkok elindítása is jól szemléltet. A tárcavezető szerint az eredmények mára bebizonyították, hogy az alapítványi rendszer jelentős fejlődést hozott a magyar felsőoktatásban, amely más országoknak is követendő példa lehet.