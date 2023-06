Momentum: Kössék az oktatás reformjához az uniós pénzeket

A bizottságnak szóló indítvány három feltétel bevezetését kéri:

Donáth Anna európai parlamenti képviselő a Momentum erről szóló sajtótájékoztatóján elmondta:

Pár napja a bizottság alelnökét, Vera Jourovát személyesen is tájékoztattam az indítványomról. Első egyeztetéseim alapján a javaslat nyitott fülekre talált a bizottságnál. De ahhoz, hogy meg is valósuljon, fontos, hogy össztársadalmi támogatottságot is fel tudjunk mutatni az Európai Bizottságnak. Ezért a mai naptól utcai aláírásgyűjtést indítottunk: arra kérünk mindenkit, aki normális oktatást szeretne ma Magyarországon ahelyett, ami most van, hogy egy aláírással támogassa a bizottságnak szóló indítványunkat.