Frigyre lépett a pálinka és a csoki, bódító élmény vágta fejbe a zsűrit

Az Év Pálinkás Bonbonja versenyt idén rendezték meg először, ez volt egyben Magyarország első bonbonversenye is. A gyulai esemény – amelyet az Almásy-kastély Stefánia-szárnyában rendeztek – célja a hungarikum magyar pálinka és a minőségi csokoládék közös kulináris élvezeti értékeinek népszerűsítése; továbbá a hazai kézműves csokoládés műhelyek és a minőségi gyümölcspálinkákat gyártó cégek szakmai együttműködésének előmozdítása volt.

A legeredményesebb nevező díját holtversenyben a balatonlellei Csilli Choco Bons érdemelte ki, egy olyan műhely, amely már nemzetközi sikereket is aratott, és amelyről már korábban is írt az Index.

A versenyre amúgy nevezni lehetett krémtöltelékkel készült kézműves pálinkás bonbonnal; és mivel idén az év gyümölcse a meggy, külön bírálták a versenyen a meggypálinka felhasználásával készült édességeket. Utóbbiból 41, az egyéb pálinkák felhasználásával készült bonbonból 66 darabot neveztek be.

A mintákat 50 pontos rendszerben bírálta a hattagú zsűri, értékelve azok megjelenését, szerkezeti felépítését, a krémességet, a kreativitást és az összbenyomást. A zsűri elnöke Veszely Attila mestercukrász, csokoládémester, nemzetközi csokoládébíráló, tagjai Balogh Nóra cukrászmester, a nagymarosi Sakura cukrász tulajdonosa, Borbáth Gabriella, a Rézangyal Pálinkaház ízmestere, a csokoládépárlat balance értékelője, Kiss Dániel, a Kiss családi cukrászda kreatív cukrásza, Pataki Ádám cukrászmester, a Pataki Cukrászda tulajdonosa és Szervánszky László, a soltvadkerti Szent Korona családi cukrászda második generációs cukrásza voltak.

F őszerepben a meggy

Földes Csilla, aki labdarúgóedző férjével viszi a kétszemélyes vállalkozást, a minden ízében kézművesműhelynek számító csokigyárat, Gyuláról hazaérkezve éppen akkor csomagolta ki a cuccokat, amikor meglátogattuk a lellei főút mentén fekvő üzlethelyiségében.

„Bő egy hónapja kaptuk meg a versenykiírást – Fabulya Attila versenyigazgató ötlete volt a seregszemle –, amely arról szólt, hogy keresik az év pálinkás bonbonját. De ezzel párhuzamosan volt egy másik verseny is, mivel az év gyümölcse a meggy volt 2023-ban, a meggy köré is felépítettek egy bonbonversenyt. Tehát meggyes és pálinkás bonbonokkal lehetett nevezni – mondta az Indexnek Földes Csilla. – Igazi kuriózum volt ez a megméretés, Magyarország első bonbonversenye. Korábban kénytelenek voltunk külföldön versenyezni a hazai lehetőségek híján.”

Csilláék pitypangízű (!) finomsága két éve már elnyerte a londoni Academy of Chocolate bronzfokozatú elismerését, tavaly pedig ugyanezen a seregszemlén a Dupla kökény fantázianevű kreáció lett díjazott.

„A töltött csokoládék – filled chocolates – kategóriájában bronzérmesek lettünk, a benevezett magyarok közül egyedül minket díjaztak a Dupla kökénnyel, aminek angolul Double Sloe a neve” – említi büszkén Csilla.

Nagyon erős mezőny gyűlt össze, Magyarország csokoládékészítőinek krémje nevezett, még szakiskolák is beszálltak a versenybe.

„Százhét bonbont neveztek, illetve neveztünk be, negyven cég küldte be a kreációit – ismerteti Csilla. – Két kategória volt, a pálinkás és a meggyes, utóbbi is alkoholos töltésű. Kilenc terméket küldtem be, ebből hét díjazott lett. Elhoztam három arany- és négy bronzérmet, én nyertem a legtöbb érmet, de az év pálinkásbonbonjának a soproni Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda feketecseresznye-málna pálinkabonbonját választották meg, a meggypálinkával készült bonbonok legjobbika pedig a Dantoni Chocolate lett. Két termékem is ott volt az utolsó szűrőnél, és a zsűri tagjai biztattak, hogy jövőre újra pályázzak, mert nagyszerűek a bonbonjaim.”

Csilla finomságai közül az Irsai Olivér pálinkakrémes, a sajmeggypálinkás-aszalt meggyes és a kökény-mézes fűszeres arany-, az aszalt barackos, kajszibarack-pálinkakrémes, a méz-sajmeggy-pálinkakrémes, a cigánymeggypálinkás-marcipános és a vadcseresznyepálinkás-aszalt cseresznyés marcipán bonbon pedig bronzérmet nyert.

Manapság a festett bonbon a trendi, Csilla is színpompás, ezer színben játszó, gyöngyházfényű remekeket küldött be. A natúr bonbonokat a vásárlók sem díjazzák. Amúgy vakpróba volt, a zsűritagok nem tudták, melyik bonbon kinek a terméke.

A mikor a mézfíling a nyerő

Megfelelően temperálni kell a csokoládét és a festéket is, ha ez sikerül, akkor szép, csillogó lesz a bonbon színe, ha nem, akkor tompa, matt…

Földes Csilla a Csillichocobons Csokoládé Manufaktúra nevében már elküldte a következő külföldi versenyre, az angliai, úgynevezett Great Taste-re a kreációit. Még javában tartanak a kóstolások, augusztusban lesz az eredményhirdetés, amelyen csillagokat osztogatnak.

Csilla nevezett még az International Chocolate Awards nevű megméretésre is, amelynek Romániában volt a kóstolása, de még annak sincs meg az eredménye.

A gyulai versenyre minden termékből húsz szemet kellett küldeni, az Csilla esetében kilencszer húsz, azaz 180 szemet jelentett, de valahogy úgy alakult, hogy holtverseny esetén sokszor volt újrakóstolás… Százhét bonbont kellett végigkóstolnia a zsűrinek, és bizony van alkoholtartalma a bonbonoknak, megérzi az ember.

Csillának a kökénypálinkás bonbon a kedvence. Vadonatúj kreációk, kimondottan a versenyre készültek. Alaposan megtervezte őket, s mivel a verseny előtt betegeskedett, az ágyat nyomta, volt ideje megrajzolni a bonbonokat. Ötféle pálinkát (kökény, kajszibarack, sajmeggy, cigánymeggy, vadcseresznye) rendelt a gyulaiaktól, mert kizárólag a rendezők autentikus készítményeit akarta felhasználni.

„Raktam a bonbonjaimba aszalványokat, cseresznyét, meggyet, sőt még mézfílinget is" – mondja a mesternő.

Mézfíling? Az micsoda – kérdezné joggal az olvasó.

Nos, a mézfíling a burok belsején lévő mézréteg, Csilla a sajmeggypálinkás és az Irsai Olivérrel töltött bonbon burkának belső oldalára is rakott mézfílinget, amitől édes-mézes, virágos lecsengésű lesz a pálinka, és ha kettéharapjuk a bonbont, látszik is a méz a csokiburok belsején.

Mintha csak egy szakavatott sommelier-t hallgatna az ember…

(Borítókép: Földes Csilla 2021. december 8-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)