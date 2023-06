Nagyot drágultak a nyári táborok, de a szülőket ez nem érdekli

Mennyibe kerül egy nyári tábor 2023-ban? Lehet-e SZÉP-kártyával fizetni? Milyen tematikák közül választhatnak a gyerekek? Van olyan tábor, ahova a szülő is mehet? Vészesen közeleg a nyári szünet, ami a táborszezon kezdetét is jelenti egyben. Utánajártunk a leggyakoribb kérdéseknek.

Évek óta nő a táborozó gyermekek száma. Noha a koronavírus-járvány idején 2020-ban és 2021-ben volt némi megtorpanás, már 2022-ben is új rekord született, amit még az idei évben is sikerült valamivel felülmúlni.

Tavaly a vakáció alatt 225 ezer gyermek töltött legalább egy hetet valamilyen táborban,

idén az üdülők száma 230 ezerre nőtt.

Szintén nőtt valamivel a napközis táborokat foglalók aránya, idén már a szülők 53 százaléka döntött úgy, hogy gyermeke inkább aludjon otthon.

A Táborfigyelő által közzétett statisztikák alapján a minőségi táborok kínálata országos lefedettségű, a családoknak alapvetően sehol nem kell túl sokat utazni ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

A legtöbb gyermek Pest, Veszprém és Somogy vármegyében vakációzik, míg a napközis táborok többségének Budapest és a nagyobb városok adnak otthont.

Már dobogón a katonai táborok

Ami a témákat illeti: némi átrendeződés tapasztalható a népszerűség tekintetében. Bár a legtöbb gyermek idén is sporttáborban vakációzik, a 2022-es ezüstérmes kalandtáborokat kevesebben választották, míg kifejezetten sokan tanulnak a nyáron angolul.

Töretlen az érdeklődés a katonai és honvédelmi tematikák iránt is, idén ez a témakör a dobogóra is felfért. Az Index korábban részletesen is foglalkozott azzal, hogy az idő előrehaladtával miért váltak közkedveltté a milityarytáborok.

Egyrészt ezek a programok leginkább a 10-12 éves korosztálynak szólnak, közülük pedig sokan játszanak iskolai időszakban háborút szimuláló internetes játékokkal, és vannak, akik azzal az előfeltevéssel jelentkeznek, hogy azok a kalandok, amiket a képernyő előtt ülve átélnek, a gyakorlatban is kipróbálhatók.

Másrészt az extra érdeklődés az orosz–ukrán háborúval is magyarázható, ez nem azt jelenti ugyanakkor, hogy a programokban megjelenik a fegyveres konfliktusok valósága, a szervezők inkább a bajtársiasságra, a fegyelemre, az erőnlétre és a hazafias nevelésre helyezik a hangsúlyt.

A fent említett témákon túl az extrém tematikák is jó ideje nagy népszerűségnek örvendenek, a gyerekek többek között

paraszt-wellness-,

tanyasi olimpia-,

kutyasuttogó-,

robotika-,

mesterségesintelligencia-,

3D tervezés-,

dzsungelharcos-,

tiktoker-,

youtuber-,

podcaster-

és tőzsdecápa-,

táborba is mehetnek.

Borítékolható volt a drágulás

Idén mind a napközis, mind az ottalvós táborok esetében 15 százalékos áremelés történt. Ennek oka a táboroztatók költségeinek növekedése, mint a bérleti díjak, a múzeumi, strand- és állatkerti belépők költségeinek emelése, de a legfőbb tétel a gyermekétkeztetés árának változása volt.

A Táborfigyelő adatai szerint jelenleg

egy napközis tábor átlagára idén 45 ezer forint, míg az ottalvós táborok egy turnusáért átlagosan 70 ezer forintot kell fizetni a családoknak.

Kijelenthető, hogy 2018-hoz képest nagyságrendileg másfélszeresére emelkedett a napközis és ottalvós táborok díja, a szülőket azonban a borsos árak sem tartják vissza, folyamatosan nő a jelentkezések száma.

Ez részben azzal magyarázható, hogy az árolló roppant széles: pár tízezer forinttól a több százezer forintig bármibe bele lehet futni, így mindenki megtalálhatja azt az opciót, amit még könnyedén be tud vállalni.

Emellett egyre több táborszervező nyitott a SZÉP-kártya elfogadására, már tíz táboroztatóból közel négy elfogadja ezt a béren kívüli juttatást is. A kártyák ilyen irányú felhasználása összegszerűen is növekszik, köszönhetően az eltörölt zsebeknek, illetve a pénzösszegek elköltési határidejének.

Van, ahol komplett családokat is várnak

A piaci alapon működő táborok mellett a korábbi évekhez hasonlóan idén is sok gyerek üdül az Erzsébet Alapítvány által, idén öt helyszínen várják a vakációzó csoportoka: Zánkán, Tihanyban, Fonyódligeten, Zalaszabaron és Erdélyben is lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. A napközis és ottalvós táborok mellett a szervezők komplett családoknak is élményt nyújtanak, egy-egy hétvége erejéig ugyanis a gyerekek a szüleikkel együtt nyaralhatnak. Az alapítvány szállás mellett étkezést is biztosít az érdeklődőknek.

(Borítókép: Varga György / MTI)