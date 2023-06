Kántás Zoltán kérdésünkre kifejtette, a gáz, valamint a villamos energia sokszorosára drágulása a világjárvány után ismét nehéz helyzetbe hozta a fürdőket és magát a turisztikai szektort is.

Ennek megoldásaként nagy jelentőséggel bírna minden olyan fejlesztés, mely a piaci alapon történő energiahordozók beszerzésének mérséklése érdekében alternatív, megújuló energiaforrások felhasználásának irányába mutat. Ezek a beruházások azonban ha most indulnának el, akkor is legalább 2–4 éven belül hozhatnak látványos eredményeket

– világított rá a Fürdőszövetség elnöke, hozzátéve: hosszú távon az energiaárak és a fenntarthatósági szempontok miatt szükség lesz energiahatékonyságot növelő fejlesztésekre. A hazai fürdőknél „több olyan jó példát is láthatunk, ahol vagy a gyógyvíz összetételének (metántartalmú gyógyvíz, melyből a kinyert gázzal tudnak gázmotort üzemeltetni), vagy magas hőmérsékletének köszönhetően (hulladékhő felhasználása), vagy energiahatékonyságot célzó saját erős beruházásokkal (akár hőszivattyúk vagy napelemek telepítése) tudtak enyhíteni a felmerülő problémákon, de hosszú távú megoldást kell találni a fürdők fenntarthatóságának növelésére”.

Az ágazat arra számít, hogy a válság enyhülésével együtt lehetőségük lesz külső és kormányzati források igénybevételére a céljaik eléréséhez.

Kántás Zoltán hangsúlyozta, a fürdők fenntartási költségei drasztikusan emelkedtek, sok helyen a korábbi ár tízszereséért tudják beszerezni a gázt és áramot. A működési költségek emelkedése komoly változtatásokra ösztönözte az üzemeltetőket, „ami nemcsak a nyitvatartási idő módosítását és részleges korlátozások bevezetését jelenti, hanem a komplett energetikai rendszer felülvizsgálatát. Így a fürdők előremenekülve részben pályázati forrásból (TOP és TOP+ programok), részben saját forrás felhasználásával komoly energetikai korszerűsítési beruházásokba kezdtek”.

A Fürdőszövetség elnöke arra is felhívta a figyelmünket, hogy

a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére sem kellett bezárnia egyetlen fürdőnek sem. Természetesen vannak olyan fürdők, amelyek jelenleg nem látogathatók, de ezekben az előbb említett felújítások, korszerűsítések zajlanak. Mindez azért is fontos fegyvertény, mert nemcsak az energiaárak, hanem a munkabérek és a vízkezelési anyagok ára is drasztikusan emelkedett, hogy csak a legfontosabb költségelemeket említsem.

Hiányzó orosz és ukrán turisták

Kántás Zoltán a vendégszámra vonatkozó kérdésünkre kiemelte, az elmúlt évekre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány, és bár semmiféle korlátozás nincs érvényben, a vendégek száma még mindig elmaradt az utolsó „békeév”, 2019 adataitól.

Ez elsősorban a külföldi vendégek elmaradásból adódik, ami már nem is a Covid, hanem a közelünkben zajló háború következménye. Ez leginkább a budapesti műemlék fürdőket érinti, hisz a Budapestre látogató vendégek több mint 60 százaléka legalább egy fürdőt meglátogat. Az orosz és ukrán turisták elmaradása pedig a kelet-magyarországi fürdőkön túl érzékenyen érinti Hévíz turizmusát is. Felméréseink alapján az idei év első negyedévének vendégforgalma 15 százalékkal múlta alul a 2019. évi azonos időszak forgalmát

– ismertette a vendégszám alakulását a Fürdőszövetség elnöke.

Abban reménykednek, hogy a megemelkedett jegyárak ellenére is többen választják a hazai fürdőket, és újra elérik a 2019-es forgalmat, hiszen „a magasabb jegyárak ellenére is ár-érték arányban kifejezetten versenyképesek a hazai fürdők. Már a környező kelet-közép-európai országok árai is magasabbak, mint itthon, amit a cseh, szlovák, román vendégek jelentős száma is bizonyít”.

Mennyivel lesz drágább?

Kántás Zoltán a jegyárakkal kapcsolatban aláhúzta, tekintettel arra, hogy a hazai fürdők mintegy 90 százaléka önkormányzati tulajdonú, 2020. novemberétől 2022. június elejéig áremelési tilalom vonatkozott rájuk, így az időközben megnövekedett működési költségeik fedezetét sem tudták jegyáremeléssel kompenzálni.

Az első áremelésre 2022. június–júliusban került sor. Ezen emelések csak részben fedezték a megnövekedett működési költségeket, így az idei évet is több helyen áremeléssel kezdték a fürdők, amit a szezon kezdetére újabb emelések követnek. Általánosságban elmondható, hogy a tavalyi szezon előtti árakhoz képest mintegy 40 százalékkal magasabb árakon tudnak majd belépni az idei nyáron a vendégek a fürdőkbe, de fontosnak tartom kiemelni, hogy egy kisebb vidéki fürdőbe még mindig 2000 forint körüli áron beléphet egy felnőtt vendég. Így mindenki megtalálhatja az igényeinek és pénztárcájának megfelelő fürdőt

– összegzett a Magyar Fürdőszövetség elnöke.

