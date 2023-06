Fehér por borította a szigetszentmiklósi drogkereskedő kezét, amikor rátörtek a rendőrök

A célszemély kezét borító fehér por akár lisztnek vagy gipsznek is tűnhetett volna, de nem minőségellenőrök vagy műkritikusok rontottak be egy szigetszentmiklósi házba, hanem a Pest vármegyei felderítők érkeztek megerősített erőkkel. Már megint nem hibázták el – a lefoglalt drog közel 100 milliót érne a feketepiacon.

A kábítószerrel kereskedő szigetszentmiklósi férfi elfogását hosszú hetekig tartó munka előzte meg. Végül a rendőrök a 2023. június 12-én véget vetettek a bűnös tevékenységnek. A realizáláshoz az Érdi Rendőrkapitányság támogató egységét kérték fel, akik pillanatok alatt utat törtek maguknak és kollégáiknak – számolt be honlapján a rendőrség.

A közlemény szerint a 36 éves K. Attila ugyan tett egy erőtlen kísérletet az ellenállásra, de hamar kiderült, annak volt a legkevésbé értelme. Elfogásánál nemcsak arra kellett figyelniük a rendőröknek, hogy ne legyen a kezében semmi, hanem hogy a kezére ragadt por el ne tűnjön. Jöhetett volna magyarázat kerítésfestésről, gipszszobor alkotásáról vagy éppen kenyérdagasztásról, a gyorsteszt azonban hamar egyértelművé és kimagyarázhatatlanná tette: a kezén amfetamin található – írták.

Hozzátették, hogy az eladásra szánt drog depózásához használt ingatlan telkén lévő faházban a nyomozók megtalálták és lefoglalták a hűtőben tárolt közel 40 kilogramm fehér port – a szakértő szerint amfetamint. Más is előkerült: közel 6,5 kilogramm marihuána és közel negyedkiló kokain. De akadt még fóliahegesztő gép, kesztyűk, keverő szárak, kanalak, digitális mérlegek és önzáró tasakok is.

K. Attila ugyanis – a gyanú szerint – egy olyan drogkereskedői hálózatot hozott létre és működtetett, amelyben előállítóként és elosztóként vállalt szerepet. Portfóliója szerint főként amfetamint, kokaint és marihuánát kínált eladásra fővárosi, illetve Pest vármegyei vevőinek.

Az elmondása szerint alkalmi munkából élő férfi életvitele nem tükrözte foglalkoztatásának gyakoriságát és jövedelmezőségét. A most lefoglalt, nagyjából 60 millió forint értékű amfetaminból a befektetett pénzének ötszörösét zsebelhette volna be. Csepeli lakásán közel 2 millió forint, valamint több százezret érő euró és amerikai dollár volt, de a lefoglaltak még egy többmilliós quadot is. Egy luxusterepjáróval is bővült volna még a nála talált értékek sora, ám azt csak bérelte.

K. Attila nem tett vallomást. Az azóta letartóztatott férfivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya.