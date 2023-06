Gumibottal mellbe vágta, majd hasba rúgta a katonanőt a felettese egy kiképzésen

Újabb botrány körvonalazódik a honvédségnél. Egy kiképzés alkalmával két katonanő is súlyos sérüléseket szenvedett, egyikük kórházba került, kétszer is műtéti beavatkozásra szorult. A másik katonanő jelezte felettesének, hogy gondok vannak a kiképzésen használt védőfelszerelésével, a törzszászlós erre kétszer mellbe vágta, ezt követően pedig hasba rúgta. A főügyészség nyomozást indított az ügyben.

Nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség egy tavaly őszi szolnoki kiképzés miatt, ahol két katonanő is sérüléseket szenvedett – értesült a Szabad Európa. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopterdandárnál tavaly október tartottak tömegkezelési felkészítést. A lap információi szerint a kiképzésen az egyik katonanőt felettese gumibottal kétszer is mellkason ütötte, majd hasba rúgta, amiért felhívta a figyelmet egy speciális melltartó hiányosságára. Egy másik katonanő tisztázatlan körülmények között szenvedett súlyos lábsérülést. A katonanő kórházba került és kétszer is műtéti beavatkozásra szorult.

Két incidens történt

A Szabad Európa információi szerint a tavaly októberi tömegkezelési kiképzésen az egyik női katona, egy őrmester szóvá tette feljebbvalójának, egy törzszászlósnak, hogy a védőfelszereléshez tartozó melltartó nem megfelelő minőségű, hiányzik belőle egy fontos betét, amely éppen a mellkast érő ütések erejét hivatott tompítani.

A törzszászlós a katonanőt kérte számon, hogy miért kifogásolja a felszerelés minőségét, majd meg akarta mutatni, hogy a védőfelszerelés hibátlan állapotban van és

a nála lévő gumibottal többször mellbe ütötte a katonanőt, ezt követően pedig bakanccsal hasba is rúgta.

A lap információi szerint egy másik incidens is történt az említett tömegkezelési kiképzésen, ugyanis egy másik katonanő egyelőre tisztázatlan körülmények között lábsérülést szenvedett, majd

kórházba került és kétszer is meg kellett műteni.

A bántalmazott őrmester a kiképzés után, tavaly novemberben a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredének parancsnokához fordult panaszával.

Azt kérte, hogy a testület állapítsa meg: az említett törzszászlós kötelezettségszegést követett el. Az ezred vezetője fel is állított egy bizottságot az esetek kivizsgálására, a négy tagból három (jogász végzettségű tiszt) nő volt. Az említett őrmester a beadványhoz csatolta a szolnoki Hetényi Géza kórház ambuláns kezelőlapjának másolatát is.A két katonanő súlyos sérülései miatt a honvédségnek hivatalból feljelentést kellett volna tennie a Központi Nyomozó Főügyészségen, de a Szabad Európa szerint nem történt meg, a vizsgálat során meghurcolták, méltatlan helyzetbe hozták őket parancsokaik.

A lap vélhetően honvédségi informátora szerint sem a jogász tiszt ügyével, sem a két másik lányéval nem akart érdemben foglalkozni a honvédség, ehelyett az aktuális teljesítményértékelésen lepontozták őket, és megpróbáltak nyomást gyakorolni rájuk, hogy álljanak el a jogorvoslattó, ezért nem a képzésen sérülést szenvedő őrmester, hanem a

barátja tett feljelentést tavaly decemberben a Központi Nyomozó Főügyészségen, ahol idén januárban el is rendelték a nyomozást.

A szexuális zaklatási ügy

Arról már korábban írtunk, hogy egy másik botránytól is szenved a Magyar Honvédség, amiért rendelkezési állományba helyezte a Honvédelmi Minisztérium azt a szolnoki katonanőt, aki állítása szerint szexuálisan zaklatta a parancsnoka. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. A katonanőt várhatóan két hónap múlva menesztik a honvédségtől.

A BELSŐ VIZSGÁLATOT KÖVETŐEN A JOGÁSZ VÉGZETTSÉGŰ TISZT FELJELENTÉST TETT AZ ÜGYÉSZSÉGEN.

A Központi Nyomozó Főügyészség arról tájékoztatta a katonanőt, hogy alárendelt megsértése és más bűncselekmény gyanúja miatt indult a nyomozás az ügyben, ezt követően kapta meg a rendelkezési állományba helyezéséről, vagyis menesztéséről szóló értesítést.

A rendelkezési állomány ügyfelem esetében azt jelenti, hogy a két hónap letelte után köznapi nyelven szólva megválnának tőle

– mondta Hegedűs Antal ügyvéd, aki hozzátette: védence úgy érzi, hiába fordult segítségért a miniszterhez, illetve a vezérkari főnökhöz, a Honvédelmi Minisztérium bünteti őt a rendelkezési állományba történő áthelyezésével.

A történtek miatt kérdéseinkkel megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.