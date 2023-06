Nagy bejelentés érkezett a Botaniq Turai Kastélytól

A Maison Krug olyan partnerekkel keresi a kapcsolódási pontot az egész világon, akik filozófiája és látásmódja megegyezik a nagy múltú champagne-házéval. A jelenleg már 184 tagot számláló közösség hasonló értékrenddel rendelkezik, és olyan minőségi szolgáltatást nyújt, ami a saját szegmensében kiemelkedő.

A Moët Hennessyvel létrejött együttműködésnek köszönhetően a Botaniq a régióban egyedülálló Krug-kínálatot biztosít, exkluzív hozzáféréssel a teljes termékportfólióhoz. Így a vendégek Magyarországon is megkóstolhatják a világ legkiválóbb champagne-jait, a ház zászlóshajója, a Grande Cuvée pedig folyamatosan elérhető pohárral is.

A champagne-kínálat mellett a kastélyba látogató vendégek a 19 szoba közül a Krug-lakosztályt is választhatják, ahol az enteriőr a champagne-márka karaktere alapján lett kialakítva.

„A Krug Ambassade nem egy díj vagy ajándék. Az az étterem vagy hotel nevezheti magát Krug Ambassade-nak, amely esetében a minőség iránti elköteleződés megkérdőjelezhetetlen. Ez a komoly hagyományokra építő világmárka ezzel jelzi, hogy közös úton járunk, és azonos értékeket tartunk fontosnak” – fogalmazott Langó Tamás, a BDPST Group executive sommelier-je, akit a Clarisse étteremben végzett kiemelkedő munkájáért a Michelin Guide is díjazott.

Single Ingredient esemény

A bejelentéssel egy időben rendezték meg a 2015 óta hagyománnyá vált, nemzetközi Single Ingredient eseményt, ahol Magyarországon is bemutatták az idei alapanyagot, a citromot. A Maison Krug minden évben olyan hozzávalót keres, amely az egész világon könnyen elérhető,

ugyanakkor feldolgozása mégis különlegessé teszi az ételeket, ezzel is jelképezve a séfek és országok egyediségét.

A Krug Ambassade-ok séfjeit arra kérik, hogy e hozzávaló által inspirálva találjanak ki olyan, a saját kultúrájukra jellemző, mégis szokatlan fogásokat, amelyek tökéletesen harmonizálnak a Krug Grande Cuvée és a Krug Rosé ízjegyeivel, és kiemelik azokat. A korábbi évek után, többek között a rizst, burgonyát és hagymát követve, idén – első gyümölcsként – a citromra esett a választás, amely a frissességet, ropogósságot és a lendületes energiát képviseli 2023-ban.

A Krug x Lemon eseményre a Botaniq Turai Kastély séfje, Szűcs György és Farkas Richárd, a BDPST Group kreatív séfje közösen álmodta meg a magyar hagyományokra építő, egyben a citrommal ötvözhető menüsort. A vendégek megkóstolhatták György pisztráng, fekete citrom, sóska névre hallgató fogását is, amely a Krug a The Zest Is Yet To Come szakácskönyvben is szerepel.

A séfek által megálmodott recepteket 25 ország több mint 112 kiváló séf – akik összesen 113 Michelin-csillaggal büszkélkedhetnek – mutat rá a citrom felhasználhatóságára. A könyvet a régióban Turán mutatták be először a világ több pontjáról érkező champagne-rajongóknak, akik első kézből kóstolhatták meg a kiemelkedő tételeket. A kifejezetten erre az alkalomra készített menüsor fogásai a jövőben elérhetőek lesznek a kastély Clarisse éttermében is az egyedülállóan széles Krug-kínálat mellett.