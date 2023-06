A DK szerint lebukott a Fidesz: „ezer sebből vérzik a költségvetés”

Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón és közleményében is arról számolt be, hogy az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának június 20-i ülésen a jegyzőkönyv szerint Tasó László az Orbán-kormány 2024-es költségvetéséről azt mondta:

A Demokratikus Koalíció szerint a fideszes Tasó László vallomása „bizonyítja, hogy az Orbán-kormány jövő évi költségvetése hazugságokon és hamis számokon alapul, mert 2024-ben is folytatni akarják a megszorításokat és az áremeléseket”.

Varju László közölte:

Éppen ezért a DK benyújtotta a parlament elé a Dobrev Klára vezette Árnyékkormány alternatív költségvetését. Az ellenzéki párt szerint a tervezetük a teljes állami költségvetés mintegy 10 százalékának átcsoportosításával az árak helyett a béreket és a nyugdíjakat emelné. „Amíg azonban Orbán Viktor marad, marad az áremelések költségvetése és az orbáni infláció” – tette hozzá Varju László.

A Demokratikus Koalíció sajtóosztálya által kiküldött bizottsági jegyzőkönyv szerint Tasó László a hivatkozott kijelentését kiegészítette és úgy fogalmazott:

Csak egy mondatom lenne, hogy ne egy mondat legyen kiragadva, tehát ezer sebből vérzik, mert nem lehet jobbat csinálni. Tehát, mielőtt még a sajtónak ezt a mondatot küldené tovább, most nem lehet jobb költségvetést csinálni. Ezer sebből vérzik minden költségvetés, mert nincs olyan költségvetés a világban, tehát nem lehet olyat összeállítani, ami egyébként mindenkinek és minden helyzetben megfelelne. Ez így értendő, nem másképpen, ez a költségvetés most a legkevésbé rossz magyarul, mert jót nem lehet csinálni, ilyen tekintetben ez a költségvetés most, amit a legjobban összerakhatott az előterjesztő, ez most így van előterjesztésben az Országgyűlés előtt. Köszönöm szépen.