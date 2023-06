Kórházi ágyáról üzent az egyik magyar katona, aki Koszovóban megsérült

A koszovói zavargásokban több tucat magyar katona megsérült, köztük volt Gyimóthy Kartal is, akinek sürgősen vérre volt szüksége. A fiatal férfi most a kórházi ágyáról üzent, és megköszönte a segítséget.

Mint arról az Index is beszámolt, május végén zavargások kezdődtek Koszovóban. Az erőszakos demonstrálók a Kosovo Force (KFOR) magyar katonáit is megtámadták, többen is megsérültek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter korábban azt mondta, összesen 27 magyar katona sérült meg Koszovóban.

A katonák közt súlyos sérültek is vannak, ugyanakkor életveszélyes sérülést egyikük sem szenvedett. A hazatérő katonák elmondták, hogy rendkívül erőteljes támadás érte őket, de sokan még a sérüléseik ellenére is bátran helytálltak. Többen, akik erre képesek voltak, még a sérülésük elszenvedése után is visszamentek a helyszínre, hogy végrehajtsák a feladatukat.

Az egyik sebesült magyar katona, Gyimóthy Kartal mindössze 26 éves. A Blikk információi szerint egy

gránát robbant közvetlenül mellette, bal lábán csúnyán megsebezve őt.

A kórházban több műtéten is átesett, hazatérte előtt a koszovói orvosok az életéért küzdöttek. Ezt követően a Honvédkórházban is több beavatkozás várt rá.

Sürgősen vérre volt szüksége

A Facebookra még egy felhívás is felkerült, amiben mindenkit arra kértek, hogy adjanak vért a fiatal katona számára. A lap szerint több százan mentek el váradásra, többségében katonák. Gyimóthy Kartal most a közösségi médiában üzent, és megköszönte, hogy ilyen sokan segítettek neki.

Köszönöm mindenkinek a támogatást és a véradást is nagyon! Nincs lehetőségem mindenkinek válaszolni, mert még hosszú kezelések várnak rám, de jó kezekben vagyok! Adjátok át köszönetemet annak is, aki ezt nem tudja elolvasni

– írta.

Úgy tudni, a sérülések ellenére sem kíván felhagyni a katonai pályával.