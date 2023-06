Tönkretesszük szemünket a bóvli napszemüvegekkel?

A hatóságok évente vizsgálják a széles körben elérhető alacsony árfekvésű napszemüvegek minőségét, fényáteresztését és UV-védelmét, rendre vannak olyan darabok, amelyek megbuknak ezeken a teszteken, tavaly 20-ból 5 terméket találtak kifogásolhatónak. Egy felnőtt és egy gyermek számára készült terméket anyaghiba miatt közepes kockázatúnak soroltak a látásromlás szempontjából, az eldolgozatlan keretet pedig sérülésveszélyesnek ítélték. A vizsgáltak közül egy felnőtteknek szánt napszemüvegnél azt is felfedezték, hogy nem rendelkezik a címke szerinti UV-védelemmel.

Szentkirályi Béla szemész főorvos ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a lencsén található címkére nem hagyatkozhatunk, ugyanis az optikákban forgalmazottak egyikénél sem található ilyen, a termékinformációk a szár belső oldalába vannak bekarcolva. Az Index kérdésére, hogy hogyan lehet megállapítani az olcsó napszemüvegről, hogy valóban megfelelő UV-védelemmel rendelkezik-e, az eOptika.hu látszerésze és tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy ezt laikus helyben nem tudja megállapítani. „Ennek egy módja van, ha egy közeli optikában leellenőriztetjük” – hangsúlyozta Valner Szabolcs.

A bóvli a semminél is rosszabb

A nap ultraibolya sugarai a szemünket is károsíthatják, csak az UV-sugarak száz százalékát blokkoló napszemüvegek nyújtanak teljes védelmet. A szemorvos rámutatott: ha rossz minőségűt viselünk hosszú távon, az még annál is károsabb, mint ha nem vennénk fel napszemüveget.

A sötét lencse alatt kitágul a pupillánk, így a káros sugarak akadálytalanul hatolnak a szembe. Rövid távon a magasabb kockázatnak kitettek kötőhártya-, szaruhártya-gyulladást is tapasztalhatnak a védőszemüveg nélkül dolgozó hegesztőkhöz hasonlóan. Bár ezek a panaszok hamar múlnak, de hosszú távon akár a szürke hályog kialakulását kockáztatjuk

– részletezte. Szentkirályi Béla elmondta, hogy az elmúlt tíz évben érezhetően megnőtt az ilyen esetek száma itthon is. „A klímaváltozás hatására több káros UV-sugárzás éri el a Földet, ugyanakkor itt, Közép-Európában a szemünk szempontjából ez korántsem jár akkora kockázattal, mint az ennek jobban kitett Egyenlítő környékén élő emberek esetében, akiknél ennek következtében a kúszóhályog is gyakrabban fordul elő” – fejtette ki.

Tevékenység szerint érdemes választani

A szemész leszögezte: aki sokat tartózkodik a szabadban, olyan tevékenységet folytat, ami során erősebb sugárzásnak van kitéve, például hegyvidéken, vagy jelentős a fény visszatükröződése, például víz közelében, homokon, annak ajánlott a megfelelő napszemüveg viselése.

A polarizált lencsék kiszűrik a napfény csillogását, ugyanakkor az autóban a műszerfalat már nem látjuk benne, ezért nem alkalmas a vezetéshez

– emelte ki. A szakorvos arról is beszélt, hogy a szélvédők kiszűrik a káros sugarakat, ahogy a kontaktlencsék ezzel jegyzett 50 százaléka is, így csak az UV-védelem miatt nem feltétlenül szükséges napszemüveget hordani kiváltképp vezetéshez.

Azt pedig szem előtt kell tartani, hogy az ultraibolya fény a felhőkön is áthatol, ezért borús időben is tanácsos napszemüveget viselni, akkor, ha a meteorológiai előrejelzés erős UV-sugárzásra figyelmeztet, ami a tévhittel ellentétben nem csak nyáron fordul elő

– jegyezte meg Szentkirályi Béla. Mint fogalmazott, a szakemberek segítségével látszerészetekben vásárolt napszemüveg viselése mellett, ha lehet, egészségünk érdekében 11–16 óra között ne tartózkodjunk a napon. A szakorvos szerint a nagy, domború, oldalról takaró lencsékkel is jobban védjük szemünket, gyermekek számára pedig valamilyen napellenző sapka javasolt.

A szakboltokban tizenezer forintért is lehet venni egy megfelelő műanyag lencsés darabot, az üveglencsések karcmentesség szempontjából azonban időtállóbbak, a pilóták a mai napig ilyet viselnek

– mondta a szemész arra a kérdésünkre, hogy a magasabb árfekvésűek nagyobb védelmet nyújtanak-e. Meglátása szerint az emberek inkább divatcikként tekintenek a kiegészítőre, kevésbé a védelmi funkciója miatt vásárolnak napszemüveget.

A gyermekek szeme érzékenyebb

Valner Szabolcs látszerész arról beszélt az Indexnek, hogy az erősebb UV-sugárzás már most érezteti hatását. „Uniós jelentés szerint tavaly 160 órával sütött többet a nap, mint az azt megelőző években. Fiatalabbaknál, már 40-50 éveseknél is diagnosztizálnak szürke hályogot, korábban jellemzően idősebb korban fordult elő. Magyarországon a lakosság 35 százaléka szemüveges, főként idősebb korban, de már tinédzsereknek is egyre gyakrabban kell felírni szemüveget. Kínában a gyerekeknek már a 85 százaléka szemüveges, persze ez leginkább a megnövekedett kütyühasználattal és a rövidlátás genetikai öröklődésével van összefüggésben.

Nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekek szeme sérülékenyebb, az UV-fényt kevésbé tudja szűrni szemlencséjük, az UV-fény erősebben károsíthatja a szemfeneküket

– fogalmazott az eOptika vezetője. Mint mondta, erre reflektálva elérhető kínálatukban babanapszemüveg is, ami hátul egy gumis pánttal rögzíthető.

Bonyhádi Gábor marketingvezető elmondta, hogy kínálatukban közel tízezer termék található, gyerekeknek 5-6 ezer forinttól, felnőtteknek 8-9 ezer forintos kezdőáron. „Ha azt vesszük, hogy a nem szaküzletekben kínált olcsóbbakat is már 3-6 ezer forint körül árusítják, és visszajelzések szerint az általunk forgalmazottak háromszor annyi ideig bírják, akkor már anyagi megfontolásból is érdemes optikákban vásárolni” – részletezte. Valner Szabolcs emellett kiemelte, hogy nem csak a kialakításukban gyengébbek a bóvlik, a lencséjük is hamarabb kopik, karcolódik, amin keresztül behatolhatnak a kitágult pupillába a káros UV-sugarak.

Az optikákban ennyit költenek

Arra a kérdésünkre, hogy az inflációs környezet hatására megváltozott-e a vásárlói attitűd ezen a téren, az optikus úgy nyilatkozott, hogy egyértelműen megváltozott a vevők pénzköltési hajlandósága, ennek ellenére minőségben nem kötnek kompromisszumot. „Még mindig a márkásakat keresik, csak olcsóbban akarnak hozzájutni” – fejtette ki. Ennek is tudható be, hogy amíg a napszemüvegpiacon a Covid utáni időszak 100 százalékos növekedése után a piaci növekedés az idén nullára redukálódott, addig náluk idén ebben a szegmensben 150 százalékos növekedést jegyeztek.

A vásárlók átlagban 35 ezer forintot költöttek náluk, az örök klasszikusok a pilótaszemüvegek, újabban a vastagabb szárúakat keresik, a nők körében a 60-as évek stílusára emlékeztető, pillangó, macska formájú, nagy lencsés típusok a legnépszerűbbek. A lencse színét illetően még mindig a 90 százalékban sötétebbek, feketék, barnásak kelendőek, ezek kevésbé torzítják a színérzékelést. A szakértő kifejtette: mivel ezek anyagukban színezettek, csak egyéni ízlés kérdése, hogy milyet választunk.

Szinte mindegy a lencse színe

Szentkirályi Béla szemész főorvos szerint inkább a sportolóknál van ennek jelentősége, a kontrasztnövelő tulajdonságaik miatt a sárga a síelők, céllövészek körében keresett. A golfosok pedig előnyben részesítik a rézszínű lencséket, ugyanis a füves háttérből jobban kiemelik a labdát. A horgászoknál pedig a víztükrön megcsillanó fény visszaverődését a polarizált lencsék olyan mértékben képesek kiszűrni, és egy síkba terelni a fénysugarakat, hogy láthatják a víz alatt elsikló halat.

A szemüvegesek számára a fényre sötétedő típusok mellett még jó alternatíva a szemüvegre csíptethető vagy mágnesesesen csatolható „clip-on” napszemüveg-előtét is. Valner Szabolcs elmondása szerint az aviator daraboknál is vannak ilyen opciók. A látszerész azt is kiemelte, hogy a vízparton az UV-sugarak 90 százaléka oldalról szűrődik be, ezért nyaraláshoz is ajánlott olyan típust venni, ami megfelelően fedi a szemet és környékét. „A túl sötét lencsék vezetéshez azonban nem előnyösek” – fűzte hozzá.

Az idei újdonságok

Bonyhádi Gábor azt illetően, hogy hogyan lehet jól választani egy online optikából, elmondta, hogy a látszerészetben korábban vásárolt terméken, a kereten és a száron található termékinformációk megfelelő támpontot adnak a méretet illetően. Ha otthon kiderül, hogy mégsem áll jól, visszaküldve 14 napon belül visszatérítik az összeget. Valner Szabolcs ezért inkább azt javasolja, hogy aki bizonytalan, személyesen válassza ki a megfelelő napszemüveget, vagy a budapesti boltban vegye át a rendelést, mert akkor ott a helyszínen felpróbálhatja a napszemüveget, és ha kell, akkor tudnak megfelelőbb alternatívát ajánlani.

Az idei év legkülönlegesebb darabjai náluk egy közel 40 ezer forintos, Swarovski kristályokkal díszített keretű női vagy márkás, egybefüggő színes lencsés termék, az olyan, fűnyíró típusú férfinapszemüveg, amit fiatalok már vesznek a fesztiválszezonra, a legdrágább pedig egy 270 ezer forintos olasz luxusmárkás darab.

(Borítókép: Edward Berthelot / Getty Images)