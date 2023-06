Hamarosan nyílik Budapest egyetlen Duna-parti szabadstrandja

Június 30-án nyit Budapest egyetlen Duna-parti szabadstrandja, a Római-parti Plázs. A strand augusztus 30-ig lesz nyitva – írja a fővárosi önkormányzat portálja, az enbudapestem.hu.

Hangsúlyozták, a helyszínen ingyenes ivókút és öltözőfülkék is vannak, valamint lehetőség van mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználatra is. Hozzátették, a vízminőséget folyamatosan ellenőrzik, valamint az UV-sugárzás és vízhőmérséklet-jelentést is kiírják. Ezen túl vízimentő-szolgálat is üzemel majd a parton.

Mint arról mi is írtunk már korábban, a Római-part évtizedek óta legendás hely Budapesten, a kikapcsolódni vágyók olyan hangulattal találkozhatnak itt, mint sehol máshol. A régi csónakházakból még ma is sok üzemel, lehet tehát evezni, de biciklizni, kutyát sétáltatni és élvezni azt a szinte háborítatlan természeti környezetet, ami a fővárosban sehol máshol nem jellemzi a Duna partját.

Ugyanakkor az árak a Balatonhoz hasonlóan itt is elszálltak, a Római-parton már 1200 forintért lehet kapni egy sima lángost.