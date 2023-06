Ösztöndíjprogramot indít hátrányos helyzetű középiskolásoknak a MOME

„A 2020-as években ahogy a magyar gazdaság, úgy a hazai kreatívipar is súlyos demográfiai kihívásokkal néz szembe, miközben az ország jelentős területei és közösségei továbbra is láthatatlanok a felsőoktatás számára – fogalmazott Böszörményi-Nagy Gergely.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke úgy véli, hogy ha a jövőben utánpótláshiányra lehet számítani, akkor nem tehetik meg, hogy az ország egyes régióiról megfeledkezzenek. Az egyetem 143 éves fennállása alatt számos tehetséget adott az országnak, ugyanakkor jelenleg csupán hallgatóik 6 százaléka érkezik hátrányos helyzetű közösségekből.

Az Indexnek Böszörményi-Nagy Gergely kiemelte: hatalmas kreatív tartalék lehet ezekben a térségekben, számos tehetséges fiatallal. Ezért hozták létre „A Tiéd a holnap – A jövő kreatív tehetségeiért" ösztöndíjprogramjukat, amely komplex módon már a középiskola utolsó 2 évében szakemberek közreműködésével segíti a fiatalokat, hogy érettségi után sikeres felvételit tegyenek.

A program szakértői csapatát erősíti Gyarmathy Éva szakpszichológus, tehetséggondozással foglalkozó szakember, Koós Pál formatervező művész, a MOME általános rektorhelyettese, Babarczy Eszter filozófus, szépíró, a MOME docense, Lóki Eszter pszichológus, Rontó Renáta doktorandusz, az MCC Roma Tehetségprogram korábbi ösztöndíjasa és Jákfalvi Anett, az Ökumenikus Segélyszervezet felzárkóztatásért felelős szakmai csoportvezetője. A felsorolt szakemberek széles körű tudásukkal és szakértelmükkel segítik a kezdeményezést, és ők választják ki évről évre a program 25 ösztöndíjasát is.

Nem remélnek semmit a holnaptól

Arra a kérdésünkre, hogy a pszichológus hogyan támogatja ebben őket, az alapítvány elnöke elmondta: mentális felkészültségüket, elsősorban az önbizalmukat fogja fejleszteni.

Mikor a szegénysorból származók világát régóta és mélyen ismerő szakemberekkel beszéltünk, azt emelték ki, hogy ezeknek a fiataloknak csak a ma létezik, nem remélnek semmit a holnaptól, nem hiszik el, hogy ők maguk valaha is bejuthatnak egy egyetemre

– fejtette ki.

Mint mondta, évente 25 hátrányos helyzetű középiskolást támogat majd teljeskörűen a MOME ösztöndíjprogramja, a mentális támogatás mellett térítésmentes kreatív képzéssel.

Ezek a fiatalok rendszeresen időt töltenek majd az egyetem campusán, előkészítő foglalkozásokon, műhelymunkán, konzultációkon vehetnek részt, különböző közösségi programokon találkozhatnak egymással. Az ebben közreműködő egyetemi hallgatók, mentorok végigkísérik a teljes folyamatot, amelynek eredményeként a résztvevők elkészítik első, saját kreatív portfóliójukat.

Hiszünk benne, hogy a program sikere nemcsak a MOME, hanem a hazai felsőoktatás és egész Magyarország számára értéket teremthet

– fogalmazott a program ötletgazdája, Böszörményi-Nagy Gergely.

Miskolc, Pécs, Debrecen vonzáskörzetében indul

Az első évben Miskolc, Pécs, Debrecen és a környező települések művészeti középiskoláiban tanuló hátrányos helyzetű tehetségeknek nyílik meg a lehetőség. A következő 3 évben pedig Szabolcs vármegye kisebb településeivel, a Kecskemét–Szolnok–Cegléd háromszöggel, valamint Székesfehérvár és környékével bővül a program hatósugara, helyi civil szervezetekkel, tanodákkal, önkormányzatokkal szoros együttműködésben.

Azok is segítenek, akiknek sikerült

Rontó Renáta, az ELTE politikatudomány szakos doktorandusza az Indexnek elmondta, hogy egy 3 ezer fős borsodi településről, 5 gyermekes családból származik.

„Mindegyik testvérem lediplomázott, szüleink motivációja hatott ránk a legjobban”– részletezte. Arra a kérdésünkre, hogy mi jelenthet támpontot azok számára, akik nem ilyen támogató családi környezetből jönnek, elmondta: az ehhez hasonló programok mindenképp segítséget jelentenek.

A mentorok pozitív példája is megmutathatja, hogy el lehet érni a kitűzött célokat

– tette hozzá. Egyik testvére szülőfalujuk iskolájában tanítóként dolgozik. „Biztos vagyok benne, hogy ez is ösztönzőleg hat a gyerekekre”– hangsúlyozta.

A jövőképesség a felsőoktatáson is múlik

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkára a budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a programban a holnapról beszélünk, Magyarország jövőképessége pedig a felsőoktatási intézményeken múlik, és azon, hogy a magyar kreativitás, innováció hogyan válik egyre sikeresebbé.

„Ezért újítottuk meg az elmúlt évek során egyetemeinket, hogy egy autonómabb, versenyképesebb működési modell alakuljon ki. Neumann János programunkat is ezért, a magyar innováció erősítésére indítottuk el.

Célunk, hogy 2030-ra innovációban a legjobb 10 uniós ország között legyünk, vagy a nemzetközi ranglistákon a kiváló egyetemek közé sorolt felsőoktatási intézményeink legyenek

– emelte ki az államtitkár. Hankó Balázs szerint fontos, hogy minél többen részesüljenek ebből a sikerből.

„Örömteli, hogy olyan modell indul el a MOME-n, amely a hátrányos helyzetben lévő régiók fiataljait vonzza be, kreatív módon a felsőoktatásba”– tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a megújult felvételi rendszernek köszönhetően 27 százalékkal többen jutottak be egyetemi, főiskolai képzésre, a hátrányos helyzetű régiókból pedig 69 százalékkal nőtt a jelentkezők száma. A kiemelt céljaik közé sorolta a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Úgy véli, a középiskolások számára most induló program hatékonyan fogja támogatni ezeket a törekvéseket.

(Borítókép: Lakos Máté)