Navracsics Tibor a magyar kormányról: Az európai integráció legtapasztaltabb csapata készül az elnökségre

„A szkeptikusok és ellenzők figyelmébe érdemes ajánlani a tényt, hogy az európai integráció történetének egyik legtapasztaltabb csapata készül a második magyar elnökségre. Ahogyan 2011-ben, most is Orbán Viktornak hívják az ország miniszterelnökét. Hasonlóan, a 2011-es elnökségi feladatokat ellátó kabinetből ma is kormánytag Semjén Zsolt, Pintér Sándor és e sorok írója” – írja Navracsics Tibor a Mandineren megjelent véleménycikkében, melynek apropója, hogy jövőre Magyarország fogja betölteni az Európai Unió soros elnöki tisztjét.

Az Európai Parlament (EP) a közelmúltban fogadott el egy olyan határozatot, amely Magyarországot alkalmatlanná nyilvánította a poszt betöltésére. A határozatnak semmilyen gyakorlati következménye nem lesz, de jól mutatja, hogy milyen feszült a magyar kormány és az EP viszonya.

A jövőre kezdődő magyar elnökség a tapasztalat elnöksége lesz. Az EU legtapasztaltabb kormány­fője vezetésével egy olyan csapat szembesül majd az európai integráció kihívásaival, amely egyszer már oldott meg nehéz konfliktusokat

– írja Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter. A tárcavezető szerint az Európai Unió jelenleg története legviharosabb időszakát éli.

Navracsics szerint a magyar soros elnökségnek az összes uniós intézmény megújulási folyamatát le kell vezényelnie, és emiatt nagyobb szerepe lesz a biztos kéznek és tapasztalatnak.

„Megidézve az első magyar elnökség jelszavát, a második magyar elnökség egy erős Európa létrejöttét fogja segíteni” – tette hozzá Navracsics Tibor.

Az EP szerint Magyarország alkalmatlan

A Magyarország elleni állásfoglalásra 442 képviselő szavazott igennel, 144 nemmel és 33-an tartózkodtak. Az állásfoglalás megkérdőjelezi Magyarország alkalmasságát arra, hogy 2024-ben betöltse az unió soros elnöki tisztjét. Emellett 24 pontban sorolta azokat a kifogásokat, amelyekkel a testület szerint hazánk megsérti a

jogállamiságot és az alapvető jogokat, illetve utal velünk szemben az uniós források befagyasztására. Bár az állásfoglaláshoz érkeztek a szélsőjobbról módosítók, azokat végül leszavazták.

Az állásfoglalás elfogadása nem jár jogi következményekkel, de politikai üzenetet azért hordoz az ügy. Az Európai Parlament hét frakciójából öt terjesztette be a javaslatot.

Ők együtt egyébként a testület többségét alkotó Európai Néppárt (EPP), a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), a Renew Europe, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens/EFA) és a Baloldal (GUE/NGL) volt.